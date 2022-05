Enzo Salvi, avete mai visto la madre? Sono due gocce d’acqua

Bella signora, molto curata e con la piega evidentemente appena fatta. Innegabile la somiglianza tra i due, soprattutto nella posa sorridente

Uno dei comici più apprezzati della televisione e del cinema italiano. Stiamo parlando di Enzo Salvi. Cosa sappiamo del popolare personaggio? Professionalmente, diverse cose. Ma avete mai visto la sua bellissima mamma? Sono due gocce d’acqua!

Oggi 58enne, romano doc. Fin da giovane Enzo Salvi colpisce per la sua simpatia coinvolgente, per la sua capacità di avere sempre la battuta pronta. E così inizia la carriera come cabarettista. Un po’ di gavetta, come capita a tutti. Ma il successo arriverà. Eccome se arriverà.

E’ soprattutto il cinema a dargli la notorietà nazionale. Diversi i successi, tutti ben inseriti nel filone della comicità nostrana. Specializzato in vari cinepanettoni. Qualche titolo: “Vacanze di Natale 2000”, seguito da “Body Guards – Guardie del corpo”, “Merry Christmas”, “Natale sul Nilo”, “Natale in India”, “Le barzellette” e “Il ritorno del Monnezza”.

Negli anni, comunque, ha dimostrato di essere un artista a tutto tondo. Nel 2021 interpreta un manager in rovina, il suo primo ruolo drammatico da protagonista, nel cortometraggio “Solamente tu”, per il quale riceve il premio come miglior attore protagonista al festival Cortinametraggio e al Castelli Romani Film Festival Internazionale 2021.

Nel 2016 partecipa anche come corrente all’edizione de “L’Isola dei famosi”. Ma, come per molti comici nostrani, anche il teatro gli dà molte soddisfazioni: “Mammamia comme sto!” è il tormentone di “Er Cipolla”, divenuto uno dei più celebri del Seven Show.

Enzo e la mamma: due gocce d’acqua

Insomma, di Enzo Salvi sappiamo molto per quanto concerne la sua attività professionale. La sua bravura e la sua simpatia hanno contribuito a farcelo conoscere in questi anni. Sappiamo molto meno rispetto alla sua vita privata. Per esempio, però, sappiamo che vive a Ostia, dato che la maggior parte dei suoi post su Instagram sono geolocalizzati lì.

E anche questo, in cui appare insieme alla mamma porta l’indicazione Ostia Lido. Vediamo il popolare comico e attore insieme a una bella signora, molto curata e con la piega evidentemente appena fatta. I due guardano sorridenti la fotocamera per un selfie. Ed è innegabile la somiglianza tra i due, soprattutto nell’espressione del sorriso.

E’ il modo di Enzo Salvi per celebrare la propria mamma, nel giorno del compleanno: “Oggi sono “83“ e Tu Sei sempre Tutta precisa Tutta caruccia e Tutta pettinata Possa essere la tua giornata luminosa e piena di gioia!”. Una splendida signora di 83 anni, cui dobbiamo essere tutti noi grati per averci dato uno dei comici più apprezzati del panorama italiano.