Maneskin, arriva la proposta di collaborazione internazionale | Si tratta di una star “mondiale”

“Great to meet you at the Elvis afterparty…facciamo musica insieme”: l’incredibile proposta per la band romana da una delle star più celebri del mondo

Dopo il successo al Festival di Sanremo, dopo quello all’Eurovision, dopo il tour in giro per il mondo, l’apertura del concerto dei Rolling Stones e la foto con il grande Mick Jagger, per i Maneskin arriva un’altra enorme soddisfazione. E’ senza dubbio il loro momento!

Il 2021 è stato certamente il loro anno. Nel giro di pochi mesi, infatti, i Maneskin hanno ottenuto dei risultati che pochi artisti italiani possono vantare nel mondo della musica. Tale successo ha, ovviamente, portato alla ribalta il frontman della band, Damiano.

Hanno avuto il merito di riportare il rock al centro del palco. Gruppo formatosi a Roma nel 2016 e composto da Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria). Un primo assaggio di notorietà arriva nel 2017, quando arrivano secondi nel talent “X Factor”.

Ma è il 2021 l’anno che non dimenticheranno mai. E’ stato pubblicato il secondo album “Teatro d’ira – Vol. I”, contenente il brano “Zitti e buoni”, che ha permesso alla formazione di trionfare alla 71ª edizione del Festival di Sanremo e alla 65ª edizione dell’Eurovision Song Contest. Il successo all’Eurovision ha garantito ai Måneskin di affermarsi sulla scena mondiale, entrando in svariate classifiche.

Successivamente hanno anche aperto il concerto dei Rolling Stones. Un onore riservato a pochissime band, che dà il senso di quanto siano riusciti a costruire i Maneskin in questi mesi.

I Maneskin con un’artista di livello mondiale

Ma il periodo d’oro non sembra proprio voler finire. Sta facendo il giro del web, infatti, questa foto che vi proponiamo oggi. Damiano e il chitarrista Thomas Raggi, infatti, sono in posa addirittura con Shakira!

Colombiana, oggi 44enne, è una delle artiste che hanno venduto più dischi al mondo. Considerata una delle principali esponenti del pop latino. Nella sua carriera ha venduto circa 200 milioni di dischi e ha vinto numerosi premi musicali. Insieme a Jennifer Lopez e Madonna è probabilmente la cantante pop più famosa al mondo. Si è anche esibita per lo spettacolo del Super Bowl, uno dei più seguiti al mondo. Sintomo e simbolo della sua infinita notorietà.

Uno dei singoli di maggior successo della cantante, Waka Waka (This Time for Africa), sigla del Campionato mondiale di calcio 2010, è arrivato alla prima posizione delle classifiche in 19 paesi ed è il singolo ufficiale dei mondiali di calcio che ha venduto di più e più velocemente nell’era della musica digitale.

Insomma, non è da tutti posare con lei. E tutto viene ancor di più impreziosito dal fatto che non sono i Maneskin a postare la foto, ma proprio Shakira tramite il proprio profilo ufficiale: “Great to meet you at the Elvis afterparty…facciamo musica insieme” scrive lanciando una proposta incredibile. Speriamo che possa avere concretezza.