Flavio Briatore, solo lui poteva riuscire a fare una cosa del genere | E’ incredibile

Questa volta non c’entrano nulla gli affari. E nemmeno la Formula 1. Qualcosa di ancor più difficile

Di vittorie, nella vita, lui ne ha conquistate tante. Sia nel mondo dello sport, in particolare della Formula 1. Ma anche dell’imprenditoria, con le sue tante attività commerciali sparse in giro per il mondo. Ma questa volta si è superato. Probabilmente nessun uomo al mondo ci è mai riuscito. Ecco l’incredibile impresa di Flavio Briatore.

E’ conosciuto principalmente per essere stato team manager in Formula 1, con la scuderia Benetton poi divenuta Renault, e per essere a capo del Gruppo internazionale di hospitality di lusso Billionaire Life. E’ titolare anche di numerosi ristoranti e strutture. Essendo socio anche della politica Daniela Santanchè, con cui è molto amico.

Recentemente, il lancio, a Roma e a Milano, del brand “Crazy Pizza”, che sta letteralmente spopolando, nonostante i costi non propriamente esigui. Insomma, dove va, Flavio Briatore vince.

A lui si deve, di fatto, il lancio sui circuiti di Michael Schumacher, uno dei più grandi piloti di tutti i tempi. Nella sua vita anche qualche controversia legale. In particolare, una condanna per questioni legate al gioco d’azzardo. Condanna poi estinta. Nel 2010 Briatore ha anche ottenuto la riabilitazione.

L’impresa eccezionale di Flavio Briatore

Oltre ai redditizi affari, Flavio Briatore nella propria vita ha amato donne bellissime e da loro è stato contraccambiato. Da Naomi Campbell a Elisabetta Gregoraci. Ma non solo. Con queste due bellissime donne, Briatore ha avuto relazioni più durature. Tutto iniziò con la bellezza d’ebano Naomi Campbell, in quel periodo all’apice della carriera sulle passerelle. Ma, ovviamente, ancor più importante l’unione con Elisabetta Gregoraci. Dalla showgirl calabrese, Briatore ha anche avuto un figlio, che adora: Nathan Falco.

Ma Briatore è stato brevemente legato alla top model tedesca Heidi Klum, da cui ha avuto una figlia, Helene Boshoven “Leni”, nata nel maggio 2004. I due interruppero la relazione prima della nascita della bambina e Briatore si è sempre opposto al test del DNA. La piccola è stata poi adottata dal successivo compagno di Heidi Klum. Briatore, invece, si è sempre rifiutato di riconoscerla. E sembra che i due si vedano pochissimo. “Leni”, bellissima, sta seguendo le orme della mamma Heidi nel mondo della moda e delle sfilate.

E solo Flavio Briatore poteva riuscire in un’impresa del genere. No, questa volta non c’entrano nulla gli affari. E nemmeno la Formula 1. Ma in uno degli ultimi post pubblicati sul proprio profilo Instagram, il nostro Flavio è in posa con le sue ex più famose: Elisabetta Gregoraci, Naomi Campbell ed Heidi Klum.

Tutti presenti al recente gran premio di Montecarlo. Tralasciando l’invidia dei maschietti, guardateli, tutti sorridenti e d’amore e d’accordo. Solo lui poteva riuscirci.