Melita Toniolo, nuda tra le bolle | La foto nella vasca da bagno fa sognare i fan

Il successo, soprattutto, nel primo decennio degli anni 2000. Poi una presenza in televisione più diradata. Non per questo, però, i fan hanno deciso di “abbandonare” Melita Toniolo. La seguono sempre con grande passione sui social, dove la showgirl regala scatti come questo.

Trevigiana, oggi 36enne, inizia la sua carriera di fotomodella e si forma in televisione come valletta nelle televisioni del Nord Est. La sua prima apparizione in una rete televisiva nazionale è nel programma di Italia 1 Distraction, nel 2006: nello stesso anno e sulla stessa rete, è anche una delle sexy casalinghe de Le Iene.

Nel gennaio 2007 Melita è una delle concorrenti della settima edizione del Grande Fratello, reality show condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Eliminata nella nona puntata con il 73% dei voti. Nonostante non vinca, quindi, riscuote diverso successo e, infatti, inizia la scalata. Prima con l’immancabile calendario sexy, poi come inviata, tra il 2007 e il 2008, di “Lucignolo”. Proprio nel 2007 anche al cinema come attrice nel film “A Light of Passion”, diretto da Ulderico Acerbi.

Ma sono i reality a darle maggiori soddisfazioni: nell’autunno 2008 partecipa alla terza edizione de La talpa, reality show condotto da Paola Perego su Italia 1, in cui si classifica al terzo posto. Nel 2009 torna su Italia 1 partecipando nello show di Ale e Franz Buona la prima e diventando (insieme a Cristina Del Basso, Raffaella Fico e Francesca Fioretti) una delle vallette dello show comico Colorado.

È stata legata sentimentalmente dal 2007 al 2009 con l’attore Alessandro Tersigni. Fidanzata con il comico Andrea Viganò (in arte Pistillo) dal 2015. Il 9 giugno 2017 la coppia annuncia di essere in attesa di Daniel, il loro primo figlio, nato il 14 dicembre 2017.

Da qualche anno, quindi, Melita Toniolo è un po’ meno presente sulle tv più seguite (ma lavora moltissimo su canali minori). Tuttavia, la sua sensualità la porta a essere molto ricercata da diversi brand, sia di abbigliamento, sia di gioielleria. D’altra parte, lei, nell’ambito di Lucignolo, era soprannominata “Diavolita”. Un motivo ci sarà.

Su Instagram regala sempre soddisfazioni ai suoi fan, che la seguono con grande interesse fin dai suoi esordi. Del resto, Melita Toniolo non ha mai disdegnato di essere sexy e provocante. E in uno degli ultimi post pubblicati su Instagram, la bella veneta non si smentisce. “L’anima vola” scrive a commento di una foto in bianco e nero che la ritrae in una vasca da bagno. E volano anche i sogni dei suoi fan…