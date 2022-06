Conoscete questa donna? È l’ex di uno dei personaggi più amati del momento

La ragazza che vedete nella fotografia ha avuto una relazione con uno dei personaggi più amati del momento. Hanno entrambi il ritmo nel sangue.. avete capito di chi si parla?

Lei è Maria Elena Gasparini, ed è una ballerina e insegnante di danza professionista. Ha condiviso da subito questa grande passione con il suo compagno. Anche lui, ora ballerino professionista, è diventato famoso grazie ad Amici. E’, infatti, il vincitore del talent show di Queen Mary. Oltre ad essere bravissimo nella sua arte è molto apprezzato dal pubblico per la sua bellezza e simpatia ed è riuscito a conquistare tutti.

Avete capito di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito..

La storia d’amore prima di Amici

Maria Elena Gasparini ed Andreas Muller si sono conosciuti nel 2011, molto prima dell’ingresso di quest’ultimo nella scuola di Maria De Filippi. Dopo sette anni, i due hanno rotto. Nonostante la notizia abbia lasciato i fan dispiaciuti, nessuno dei diretti interessati ha voluto rilasciare dichiarazioni ulteriori. Andreas, da parte sua, si è limitato a precisare che si trattava di fatti privati.

Secondo i gossip, la coppia avrebbe avuto una primi crisi quando il ballerino, nel 2016, ha avuto un infortunio al ginocchio, a causa del quale ha dovuto lasciare Amici prima del suo ritorno che lo ha portato alla vittoria.

In seguito alla “pausa di riflessione”, Andreas ha pubblicato un post nel quale ha annunciato la fine della relazione con Maria Elena. “I motivi sicuramente li conosciamo io e lei” ha dichiarato, senza sbilanciarsi troppo.

Attualmente il ballerino è fidanzato con la coreografa ed insegnante di danza Veronica Peparini. Hanno cominciato a frequentarsi nel 2017, in seguito alla vittoria di Amici, ed ora formano una coppia molto stabile ed affiata nonostante abbiamo una differenza di età di 25 anni (Veronica ha 50 anni, mentre Andreas ne ha 25). Hanno anche affrontato l’argomento insieme in un romanzo dal titolo “L’amore non è un numero”.

Chi è Maria Elena Gasparini

Non sono molte le informazioni disponibili sulla vita privata di Maria Elena Gasparini. Come affermato in precedenza, anche lei è una ballerina professionista.

Originaria di Ancona, attualmente vive a Fabriano con la sua famiglia. Ha sempre avuto una forte passione per la danza, fin da bambina. Oggi è un’affermata ballerina ed insegnante presso diverse scuole di danza.

Sui social network condivide molto della sua professione ma anche numerosi scatti in cui appare in tutto il suo splendore e dai quali emerge un’altra passione, ovvero quella per i viaggi.