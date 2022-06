Loreda Lecciso, cambia vita | Le sue dichiarazioni lasciano tutti a bocca aperta

In effetti, negli ultimi anni, l’abbiamo vista molto meno presente in tv rispetto al passato. Ma la decisione spiazza tutti

Stanno destando scalpore le recentissime dichiarazioni di Loredana Lecciso. La showgirl pugliese ha deciso di dare un cambio radicale alla propria vita. In tanti stanno commentando questa decisione. E voi, cosa ne pensate?

Famosa soprattutto per la sua relazione con il celebre cantante Al Bano. Oggi 49enne, soprattutto negli scorsi anni ha colpito per la sua appariscenza. Ovviamente, in tanti hanno fatto notare anche la differenza di età con Al Bano, da pochi giorni 79enne. Questa è stata solo una delle tante critiche cui è stata sottoposta negli anni Loredana Lecciso.

Un successo, il suo, nato nelle piccole emittenti pugliesi, ma, ovviamente dovuto anche e soprattutto alla relazione con Al Bano Carrisi. Per anni in coppia con Romina Power, da tempo il cantante di Cellino San Marco è legato alla bionda showgirl. Da Al Bano ha avuto due figli: Yasmine, nata nel 2001, e Albano junior, detto Bido, nato nel 2002.

Diverse le sue partecipazioni a trasmissioni televisive di grande successo. Da “La Fattoria” a “Domenica In”, ma anche “Striscia la notizia” e “Buona domenica”. Piuttosto intenso il rapporto con Barbara D’Urso, infatti è ospite fisso di “Domenica live”.

Loredana cambia vita

Loredana Lecciso è un personaggio televisivo con una presenza assai ricorrente sui nostri schermi. Questo iper presenzialismo le ha anche causato alcuni problemi con l’Ordine dei Giornalisti, a cui era iscritta, fino alla radiazione ufficialmente per il mancato pagamento delle quote. Ma, adesso, cambia nuovamente vita. Il suo è un ritorno al passato.

In effetti, negli ultimi anni, l’abbiamo vista molto meno presente rispetto al passato, soprattutto sui rotocalchi di infotainment. E, secondo quanto si apprende, Loredana avrebbe anche rifiutato di partecipare ad alcuni reality show. Il motivo lo spiega la stessa bionda pugliese.

Loredana si è aperta totalmente al settimanale Grand Hotel: “Faccio la mamma a tempo pieno, mi prendo cura delle rose che ho piantato insieme ad Al Bano e sto lavorando ad una linea di abbigliamento tutta mia. Sono tornata a essere giornalista pubblicista e vorrei cominciare a fare piccole collaborazioni raccontando la Puglia, il mio Salento. Sto valutando alcune proposte”.

Ecco, quindi, il ritorno al passato di Loredana. Quella carriera di giornalista, iniziata tanto tempo fa nella sua Puglia e poi interrotta per via della sua vita pubblica un po’ troppo appariscente e presenzialista. Ma il tempo sistema le cose e non le auguriamo di tornare a percorrere quella strada che fu la sua prima passione.