Otto sotto un tetto, che fine hanno fatto i protagonisti della sitcom più amata degli anni 80?

Otto sotto un tetto, la serie televisiva che ha intrattenuto con simpatia moltissimi telespettatori negli anni ’70/’80, era la strampalata vita di Carl Winslow, poliziotto di Chicago e della sua numerosissima famiglia. Ma come sono diventati oggi gli attori che interpretavano gli esilaranti personaggi?

Oltre a Carl, la moglie Harriet, i figli Edward Laura e Judith, la madre Estelle, la cognata Rachel e il nipote Richard, spesso si aggiungeva Steve, un ragazzo pasticcione che irrompeva negli equilibri della famiglia per conquistare la bella Laura. Oggi gli interpreti hanno tutti una nuova vita. Ecco cosa fanno.

Le vicende della strampalata famiglia di Chicago

Il protagonista indiscusso, personaggio esilarante che catturava l’attenzione di tutti i telespettatori è sicuramente Steve, nella vita Jaleel White. Sicuramente nell’idea degli sceneggiatori Steve doveva essere un personaggio secondario, ma l’interpretazione eccellente dell’attore lo ha reso il fulcro delle vicende della famiglia di Chicago. Jaleel negli anni ha solo riconfermato il suo talento ed è comparso in innumerevoli pellicole cinematografiche e televisive; solo per nominarle alcune CSI – Scena del crimine, Dottor House e lo Show di big show.

Carl, il capofamiglia poliziotto è anch’egli un affermato attore che è impegnato soprattutto in serie televisive. Reginald VelJohnson, così si chiama l’interprete, ha recitato anche al cinema in Ancora tu! di Andy Fickman.

La moglie Harriet, interpretata dall’attrice Jo Marie Payton, era una donna sulla quale la famiglia poteva contare. L’interprete successivamente si è dedicata al doppiaggio di alcuni film della Disney ed è comparsa in alcune pellicole di successo come City of Angels e Desperate Housewives.

Darius McCrary, nella sitcom Eddie, figlio primogenito e migliore amico di Steve, nella vita ha continuato a lavorare in televisione e al cinema con grandissimo successo. Kellie Shanygne Williams, l’attrice che interpreta Laura ha lavorato in televisione ed ha ottenuto anche la conduzione di un programma tutto suo dal titolo Clean House.

Judy, nella vita Jaimee Foxworth é la terza figlia, ma nella serie è comparsa poco. Dopo l’allontanamento alla quarta stagione purtroppo l’attrice ha avuto problemi di depressione che l’hanno portata a fare abuso di alcol e droga.

Estella, la nonna affettuosa che dispensava consigli a tutti

Estella é stata interpretata da Rosetta LeNoir. La mamma di Carl e nonna di Edward Laura e Judith, nella serie era sempre pronta a dispensare consigli e gesti d’affetto per tutti. L’interprete dopo la partecipazione alla sitcom di successo ha fondato una scuola teatrale ed è stata omaggiata con un premio che ancora oggi porta il suo nome. L’attrice è scomparsa a novant’anni nel 2002

C’è poi Myra, all’anagrafe Michelle Thomas, una ragazza follemente innamorata di Steve. Pur consapevole del suo interesse verso Laura, cerca inesorabilmente di conquistarlo. Dopo Otto sotto un tetto, l’attrice ha partecipato ad un piccolo progetto cinematografico ed è apparsa in qualche episodio di una serie televisiva.

Insomma quasi tutti gli interpreti hanno trovato la loro strada e ad oggi sono attori di successo che continuano ad impiegare il proprio talento per la loro più grande passione, la recitazione.