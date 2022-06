Simone Montedoro, avete mai visto la compagna? E’ di una bellezza incredibile

I due vivono a Ibiza, si mostrano spesso sui social e sembrano una coppia molto affiatata. Eccoli sorridenti insieme

La sua carriera cinematografica è in continua e costante ascesa. Ma anche sotto il profilo sentimentale, Simone Montedoro non può certo lamentarsi, anzi! Avete mai visto la sua compagna? E’ davvero bellissima!

Oggi 48enne, Simone Montedoro ha iniziato la sua carriera come attore di fotoromanzi. Ma i primi anni della carriera, che si dipana tra la fine degli anni ’90 e i primi cinque anni del nuovo Millennio, sono dedicati soprattutto alla carriera teatrale. Ma ben presto arrivano anche i lavori in televisione e al cinema.

In televisione per lui all’attivo anche un episodio in due tra le fiction più apprezzate degli ultimi decenni: “Un medico in famiglia” e “Il commissario Montalbano”. Partecipa anche a degli episodi delle serie tv “Distretto di Polizia 2 e 6” (2001-2006), Un medico in famiglia 3 (2003), e Medicina generale (2006). Nel 2008 appare su Rai 1 nella miniserie “Ho sposato uno sbirro”, diretta da Carmine Elia, in cui ha il ruolo di un agente di polizia; durante le riprese viene scelto dalla Lux Vide come nuovo capitano dei Carabinieri nella fiction Rai “Don Matteo”, ruolo che nelle cinque serie precedenti aveva interpretato Flavio Insinna.

Per quanto concerne il cinema, il suo esordio è del 1998, nel film di Claudio Caligari “L’odore della notte”. Mentre l’ultima fatica è dell’anno scorso, il 2021, con “Diversamente” di Max Nardari.

La bellissima compagna di Simone Montedoro

Nel 2017 partecipa al talent show “Ballando con le stelle” su Rai 1. Dal gennaio al febbraio 2019 conduce su Rai 1 con Anna Ferzetti il “Prima Festival”. Nel 2021 è la voce narrante fuori campo del docu-reality “La Caserma”, in onda su Rai 2, e partecipa come concorrente alla seconda edizione de “Il cantante mascherato”, in onda su Rai 1, indossando la maschera dell’orsetto. Sempre nel 2021 partecipa come concorrente a “Tale e quale show”.

Insomma, tra televisione, cinema e talent show, Simone Montedoro è certamente molto impegnato. Ma siamo sicuri che anche la vita privata e sentimentale gli porti via parecchio tempo. Tempo assai piacevole, s’intende. Anche perché l’attore sembra molto unito alla sua bellissima compagna.

Dopo una breve liaison con la collega Manuela Arcuri, nel 2013 Simone Montedoro ha incontrato la sua attuale compagna: Lara Carnevale, un’atleta professionista. Lei, Lara, ha 41 anni ed è davvero bellissima. Anche grazie alla sua passione per il fitness che coltiva fin da giovane. I due vivono a Ibiza, si mostrano spesso sui social e sembrano una coppia molto affiatata. E non possiamo che rallegrarci per la loro felicità.