Will Smith, avete mai visto dove vive? La sua villa è scandalosa

Recentemente ha fatto il giro del mondo il suo schiaffo a Chris Rock, nel corso dell’ultima cerimonia di consegna dei Premi Oscar. Parliamo ovviamente di Will Smith, intervenuto per difendere la moglie Jada Pinkett Smith. Entrambi attori molto famosi. Ma avete mai visto la loro casa? E’ una vera e propria reggia!

Per qualcuno ha fatto bene. Ha difeso la propria donna da una battuta stupida sull’alopecia, causata dalle cure oncologiche che Jada Pinkett sta affrontando. Per altri, il suo schiaffo a Chris Rock ha manifestato tutto il machismo di cui è intrisa la cultura americana. E, quindi, anche quella di Will Smith.

Oggi 53enne, Will Smith vanta una lunga carriera, iniziata con la celebre sit-com “Willy, il principe di Bel Air”, ma continuata con cult di fantascienza come la saga di “Men in black” o “Independence day”. Ma anche “Io sono leggenda”. Nel suo curriculum anche polizieschi scanzonati come “Bad Boys”. Ma Will Smith è riuscito a distinguersi anche come attore più prettamente drammatico, in pellicole come “Alì”, dove interpreta il grande pugile Kassius Clay. Oppure “La ricerca della felicità” e “Sette anime”, queste ultime due dirette da Gabriele Muccino.

Anche Jada Pinkett, 50enne, è un’attrice molto apprezzata. La sua svolta è avvenuta al fianco di Eddie Murphy in “Il professore matto” (1996), e da allora ha recitato in più di 20 film, tra cui “Set It Off” (1996), “Scream 2” (1997), Ali (2001), “The Matrix Reloaded” (2003), “The Matrix Revolutions” (2003), “Collateral” (2004), “Madagascar” (2005-2012), “Bad Moms” (2016) e “Girls Trip” (2017).

La casa da sogno

Insomma, parliamo di due attori che appartengono al gotha del cinema americano e mondiale. Che non potevano che avere una casa da sogno. Anzi, definirla casa è pure molto riduttivo. Una villa lussuosissima, per di più immensa.

E’ il profilo del traveller Stefano De Martino a mostrarcela dall’alto. La villa di Will Smith si trova a Malibù in California, il paradiso per antonomasia. Immensa e lussuosa. Il parco circostante la villa accoglie un lago artificiale, un gazebo, una terrazza privata di lusso ma anche una piscina all’aperto, due campi sportivi e uno da basket, dove il nostro Will, evidentemente, si tiene in forma.

Ma anche gli interni non sono affatto da meno. Ultra spaziosi con ben 2.300 metri quadri di superficie, che ospitano nove camere da letto, una sala da meditazione, un teatro, una sala per la colazione, una sala per il biliardo e molto altro ancora.

Già vederla dall’alto ci fa provare una certa invidia per i coniugi Smith e Pinkett. Ah, dimenticavamo il valore del tugurio… 42 milioni di dollari…