Barbie, con il nuovo modello scoppia la polemica | La bambola shock dedicata alla famosa attrice

La speranza è che tutti i bambini possano vedere questa Barbie e provare un senso di speranza e possibilità. Ma c’è chi dice no

Laverne Cox è un’attrice che, negli anni, è diventata molto famosa. Sia per le sue performance cinematografiche, che per il suo attivismo fuori dal set. Ora, per lei, un importante riconoscimento. Ma non mancano le polemiche.

Laverne Cox è nata a Mobile (Alabama) ed è principalmente conosciuta per il suo ruolo nella serie televisiva “Orange Is the New Black”, dove interpreta la carcerata Sophia Burset. Grazie a questa interpretazione è entrata nella storia come la prima persona transgender ad essere candidata per un premio Emmy in un ruolo d’attrice e ad apparire sulla copertina della rivista TIME. È stata inoltre la prima persona transgender a ricevere nel 2015 una statua di cera al museo Madame Tussauds.

Ha un fratello gemello di nome M. Lamar, che ha interpretato Sophia Burset (nelle due puntate prima della sua transizione sessuale da uomo a donna) nella serie televisiva “Orange Is the New Black”. Nel 2014 appare nel quarto episodio della seconda stagione della serie TV “Faking It – Più che amiche”, in cui interpreta Margot.

Nel 2016 riceve il ruolo di attrice protagonista nel remake The Rocky Horror Picture Show: Let’s Do the Time Warp Again, interpretando il Dr. Frank-N-Furter. Nel 2022 interpreta il ruolo della personal trainer Kacy Duke nella serie Inventing Anna.

Ma, come dicevamo, Laverne non solo è nota per queste performance in telefilm molto seguiti dal pubblico. Ma anche per le sue battaglie a favore del mondo LGBTQ. E, ora, proprio collegato a questi temi, arriva un importante riconoscimento. Ma non mancano le polemiche…

Barbie come non l’avevamo mai vista

La pluripremiata attrice, vincitrice di Emmy Awards e attivista LGBTQ, Laverne Cox, è diventata la prima persona transgender ad avere una Barbie modellata su di lei. A dichiararlo è stata la Mattel, l’azienda produttrice delle Barbie.

“Spero che tutti i bambini che si sentono stigmatizzati per il genere, possano vedere questa Barbie e provare un senso di speranza e possibilità. E se non si vedono in questa Barbie, spero che sappiano creare spazi in cui vedono se stessi”, ha detto Cox intervistata su NBC TV. Mattel ha iniziato a produrre giocattoli sempre più inclusivi e ha anche ideato una Barbie con apparecchi acustici.

L’annuncio sulla Barbie transgender arriva quando i diritti dei transgender negli Stati Uniti hanno fatto e stanno facendo decisi passi indietro. Diversi stati stanno approvando progetti di legge per bandire i giovani trans dalle squadre sportive e altri che criminalizzano le cure che sostengono la scelta di genere. E, infatti, non mancano le polemiche, anche in Italia.

L’ala più conservatrice, infatti, attacca tale scelta. Non solo per quanto concerne la politica, ma anche per quanto riguarda il mondo dello spettacolo. Questa, per esempio, la posizione della giornalista Hoara Borselli: “Si augurano che i bambini possano sognare con lei? Semplicemente una Follia!!!”