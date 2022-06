I sorprendenti effetti di quest’erba spontanea | Ci si passa alla larga ma è un concentrato di benessere

E’ da tutti considerata un erbaccia, ma al suo interno contiene tantissimi nutrienti che utilizzati sotto diverse forme diventano un toccasana per la salute. Ecco qual è la pianta che ci aiuta a rimetterci in forma.

Nonostante il suo aspetto non sia dei più belli, è una pianta che racchiude moltissimi effetti benefici al suo interno. Grazie alla lavorazione di quasi tutte le sue parti, si possono ottenere rimedi naturali per molti disturbi del nostro organismo.

All’interno di questa pianta sono contenute le vitamine A, B2 e C e l’acido folico. Questi quattro importanti elementi, grazie alle altissime proprietà antiossidanti, sono capaci di proteggere le cellule dall’attacco dei radicali liberi contrastando l’invecchiamento precoce.

Gli effetti benefici di una pianta considerata di scarto

Le foglie di questa pianta spontanea sono ricche di calcio, magnesio, potassio, zinco, ferro e selenio. come se non bastasse la polvere ottenuta dall’essiccamento di queste foglie contiene un’alta concentrazione di vitamina C, D, E, F, K, flavonoidi e proteine. Una sostanza dallo straordinario effetto benefico per il nostro corpo che può essere aggiunta in qualsiasi cibo, dalla colazione ai pasti principali.

I benefici evidentissimi che si riscontrano nella salute dei capelli, delle unghie e della pelle sono dovuti alla presenza di acido folico. Quest’erba contiene anche calcio che ovviamente è un componente essenziale per le nostre ossa e può essere un valido aiuto per le persone che soffrono di dolori alle articolazioni.

Tra i molteplici effetti di questa pianta si trova anche una potente azione antistaminica. In questo periodo nel quale le allergie sono diffusissime potrebbe essere utilizzata per contrastare i fastidiosi effetti dell’allergia.

Dell’ortica non si butta via niente, è un concentrato di benessere

Stiamo parlando dell’ortica, da sempre considerata un erbaccia, ma che nell’ultimo periodo è stata inserita in qualche preparazione culinaria. Il suo utilizzo e a largo spettro. Si possono utilizzare direttamente le foglie per preparare gustosi primi piatti; le tisane ottenute dall’infusione dell’ortica sono un ottimo prodotto. Un altro importante impiego é quello di preparare decotti a partire dalle radici di questa pianta.

Ma il modo più semplice per impiegarla come potente ricostituente è sicuramente quello di preparare una polvere a partire dalle sue foglie. Questo composto sarà molto versatile e potrà essere utilizzato a colazione, aggiungendolo magari allo yogurt o nei pasti principali dove può essere usato come insaporitore.

Sono quindi molteplici gli utilizzi che si possono fare di questa preziosa pianta. L’ortica non sarà più considerata un’erba di scarto, ma le verrà riconosciuta tutta la sua importanza a partire dagli svariatissimi effetti benefici che ha sul nostro organismo.