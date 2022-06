Mascherine al chiuso: non é ancora finita | Il ripensamento del governo sul “liberi tutti”

Il 15 giugno è la data di riferimento per la fine dell’ obbligo di indossare la mascherina. Ma sarà veramente così? Le mascherine al chiuso saranno ancora obbligatorie dopo il 15 giugno? Forse c’è un ripensamento del governo.

La data fissata per liberarci dalla mascherina comunicata dal governo era 15 giugno ma sembra ci sia stata una proroga per indossarla al chiuso. Cosa sta accadendo e perché, vediamo i dettagli.

Il 15 giugno era la data indicativa per l’abolizione sia della mascherina, sia del vaccino per gli over 50 ma potrebbero essere cambiate le decisioni del nostro governo. Le voci che circolano sono su una probabile proroga oltre la data di riferimento. Il virus, negli ultimi tempi, è diminuito sensibilmente nonostante le varianti Omicron 2, 4 e 5 abbiano colpito molti italiani che erano scampati al covid. Speranza, ministro della salute, ha parlato di una probabile proroga dell’obbligo delle mascherine nei luoghi al chiuso.

Utilizzo della mascherina, come cambiano le regole

Ad oggi le mascherine sono ancora obbligatorie nei luoghi chiusi, parliamo di cinema, teatri, sale per concerti, palazzetti dello sport, mezzi di trasporto pubblico, (locale ed a lunga percorrenza), scuole, ospedali, Rsa e luoghi di lavoro. Dalle voci in merito alle dichiarazioni di Speranza, le mascherine saranno sicuramente abolite nei luoghi “ludico-sociali” mentre l’obbligo sarebbe prorogato sui mezzi di trasporto pubblico locale e su quelli a lunga percorrenza quali pullman, treni, navi ed aerei.

Il ministro Speranza comunque in un’ intervista, non ha smentito nulla e, sulle contestazioni in merito alla proroga, ha dichiarato che si valuterà se procedere con l’idea di continuare con l’obbligo. Ha inoltre detto che, nell’ Unione Europea, anche la Germania sta optando per l’uso della mascherina al chiuso fino al mese di settembre.

Scuola e mascherine durante gli esami di maturità

Un’ altra questione spinosa in merito all’ uso delle mascherine è quella della proroga negli interni degli edifici scolastici. Non c’é ancora nessuna decisione di abolirne l’obbligo prima della fine dell’anno scolastico, ma soprattutto durante gli esami di maturità.

Per ora, fino al 31 dicembre, negli ospedali e nelle Rsa le mascherine saranno obbligatorie. Nei luoghi di lavoro tutto è ancora sul tavolo delle decisioni ma entro giugno, dice il governo, sarà fatta chiarezza; nel frattempo viene confermata la norma di indossare la mascherina nei luoghi di lavoro privati mentre nei luoghi pubblici già da diverso tempo, viene raccomandata, anche se le aziende stanno decidendo autonomamente se imporre o meno il dispositivo di protezione individuale.