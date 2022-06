Benedetta Rossi, la food blogger non sarà più la stessa | Il cambio di rotta che ha sorpreso tutti i suoi fan

Benedetta Rossi è una delle food blogger più seguite in Italia. Una “super donna”, diventata un punto di riferimento per milioni di fan.

Ex proprietaria dell’Agriturismo La Vergara in provincia di Fermo (Marche), Benedetta Rossi ha raggiunto la notorietà sul web condividendo i suoi consigli di cucina.

Grazie agli insegnamenti trasmessi dalla nonna e dalla madre, alla sua esperienza come aiuto-cuoca e cameriera ed alla sua determinazione, ha conquistato i fan con la cucina marchigiana riscuotendo un notevole successo.

Dopo aver raggiunto la notorietà online con il suo canale YouTube ed il suo blog dedicato alla cucina, nel 2016 ha pubblicato il libro “Fatto in casa da Benedetta” contenente le sue ricette. Questo è stato seguito da “Fatto in casa da Benedetta 2” e “La cucina di casa mia”.

La carriera di Benedetta Rossi: tra web e televisione

Nel 2020 Benedetta ha deciso di chiudere il suo agriturismo, in modo da potersi concentrare sulla sua carriera di food blogger, che sta procedendo a gonfie vele. Attualmente, infatti, il suo profilo Instagram è seguito da oltre 4 milioni di persone.

I fan si sono affezionati presto alla cuoca, molto apprezzata per la sua genuinità. Il suo talento sta nella capacità di spiegare le ricette in modo diretto e semplice, aggiungendo degli interessanti aneddoti sulla sua famiglia.

Nonostante le dure critiche ricevute online da parte degli utenti che l’hanno paragonata alla nota chef Benedetta Parodi, la Rossi non si è mai lasciata scoraggiare, portando avanti la sua carriera, fino ad approdare in televisione. “Fatto in casa per voi”, la sua trasmissione sulla cucina, viene trasmessa sui canali Food Network e Real Time.

Benedetta, inoltre, ha spiegato di non voler essere chiamata “chef”. Questo perché non ha seguito nessun percorso di studi dedicato alla cucina. Tutto ciò che sa lo ha imparato grazie alla madre e alla nonna.

“Super Benny”

La food blogger, nelle scorse ore, ha condiviso un annuncio sui social network che ha scatenato subito l’entusiasmo dei followers.

La Rossi, che col passare del tempo si è affermata come punto di riferimento per milioni di persone, è diventata ufficialmente una supereroina. “Super Benny è pronta ad affrontare simpatici imprevisti in compagnia dei suoi inseparabili amici” ha commentato su Instagram.

Benedetta si è trasformata in un cartone animato e, insieme al marito Marco ed al loro cagnolone, sarà protagonista della nuova serie “Super Benny”, disponibile su Discovery+ a partire dal mese di giugno. Una sorpresa che ha fatto impazzire i fan, destinata a conquistare anche i più piccoli.