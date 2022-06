Negli anni novanta Mary Patti è entrata nel cast di “Non è la Rai” conquistando gli spettatori con il suo fascino e la sua simpatia. Presto, però, si è allontanata dai riflettori. Oggi la sua vita è completamente cambiata e la ex showgirl si considera assolutamente soddisfatta. Ecco com’è diventata.

Mary Patti ha raggiunto la notorietà negli anni novanta, grazie alla sua partecipazione alla trasmissione diventata cult “Non è la Rai”, il primo successo della Fininvest.

All’epoca era appena ventenne. Giovane, bellissima e solare, la showgirl è riuscita a conquistare gli spettatori e ad attirare l’attenzione del conduttore ed autore del programma Gianni Boncompagni, che ha voluto affidarle uno spazio tutto suo, noto come “Indovina il nome di mia nonna”.

Il vero sogno di Mary Patti

Nonostante il successo del gioco “Indovina il nome di mia nonna” e la notorietà guadagnata con “Non è la Rai”, Mary si è allontanata dai riflettori del mondo dello spettacolo rifiutando tutte le altre offerte di lavoro ricevute, tra cui fare la velina.

Lei stessa ha spiegato per quale motivo non ha voluto portare avanti la sua carriera: “Il mio chiodo fisso era laurearmi in psicologia” ha affermato Mary in un’intervista. In quegli anni, infatti, stava frequentando l’università ed il suo sogno era laurearsi.

Anche durante le riprese di “Non è la Rai” si presentava in studio portandosi dietro i libri. “Nelle pause preparavo gli esami. Gianni Boncompagni apprezzava il fatto che pensassi anche all’università e mi premiava dandomi sempre più spazio” ha proseguito.

La sua determinazione negli studi ha colpito il conduttore, insieme al suo talento ed al suo fascino. Mary si è contraddistinta e, a differenza delle altre ragazze della trasmissione, era l’unica a condurre il suo gioco senza utilizzare l’auricolare e, quindi, senza farsi aiutare dalla regia.

La sua vita oggi

Ma cosa fa oggi Mary Patti? L’ex showgirl ha 49 anni ed è riuscita a realizzare il suo sogno più grande. Infatti ha portato avanti gli studi, laureandosi in psicologia. Attualmente lavora come psicoterapeuta ed ha aperto uno studio tutto suo.

Non sono molte le informazioni che abbiamo sulla sua vita privata. Ma nonostante Mary sia molto riservata, sappiamo che si è sposata con un commercialista, con il quale ha avuto un figlio di nome Andrea, nato nel 2007.

Mary, inoltre, continua ad essere una splendida donna e, cosa più importante, si considera assolutamente soddisfatta riguardo la sua vita.