Non riuscite a dimagrire nonostante la dieta ferrea? Ecco i motivi e gli accorgimenti che si devono adottare

Qualcuno l’ha già fatta e non sappiamo se l’abbia superata o meno. Altri, forse, preoccupati delle proprie condizioni, la stanno procrastinando. Con l’avvicinarsi dell’estate, la “prova costume” per tanti è un incubo. Questo perché, nonostante gli sforzi, anche nel contenere l’alimentazione, spesso non si riesce a dimagrire. Oggi vi sveleremo i motivi per cui a volte, nonostante tutto, si mantengano i chili di troppo.

In principio su la dieta mediterranea. Poi, negli anni, la guerra ai carboidrati. E questo per quanto concerne l’alimentazione. Perché, evidentemente, per dimagrire ed essere pronti alla temuta “prova costume” serve anche una vita sana e dedita all’attività fisica.

Da sempre, i tentativi di dimagrire sono talvolta estremi soprattutto quando l’estate si avvicina. L’inverno, infatti, con cappotti e maglioni spessi, riesce, in qualche modo, a coprire le imperfezioni. Ma l’estate, con i vestiti più leggeri e le spiagge, non mente.

Da ultima è arrivata anche la dieta ‘Pianeterranea’: la dieta Mediterranea a km 0, sostenibile e su misura per chiunque, in tutto il mondo. Riduce del 50% il rischio di infarto e ictus e del 30% il pericolo di diabete. Potrà comprendere cibi differenti nel Sud-Est asiatico o in America Latina, in base ai vegetali e alle risorse alimentari del posto, e sara’ declinata in diverse e nuove piramidi alimentari ‘locali’, ma dovrà e potrà attenersi ovunque alle regole della dieta mediterranea, ovvero essere principalmente a base vegetale, con un apporto adeguato di grassi mono e polinsaturi e un consumo moderato di pesce, latticini e carne.

Le abitudini alimentari scorrette sono una delle cause principali dell’epidemia mondiale di obesità, anche infantile, e di malattie metaboliche e cardiovascolari. La dieta mediterranea invece ha comprovati benefici per la salute grazie a un notevole profilo nutrizionale. Oggi, quindi, vi sveleremo perché a volte non riuscite a dimagrire, nonostante gli sforzi.

I disperati tentativi di dimagrimento

Ovviamente, qualora doveste riscontrare anomalie sul vostro corpo, vi consigliamo sempre di rivolgervi a esperti del settore. I dietologi, spesso, riescono a risolvere situazioni che sembravano più che compromesse. Oggi, però, vi diamo (almeno) tre motivi per cui a volte non riusciate a dimagrire.

E questo nonostante le diete ferree, sempre più drastiche più si avvicina l’estate. Il primo motivo dell’incapacità di dimagrire potrebbe essere dovuto all’assestamento del nostro corpo, che si sta abituando a nuovi stili e ritmi di vita e, quindi, reagisce con maggiore ritardo agli input.

Un altro motivo è dato dal fatto che, spesso, eliminiamo delle sostanze, convinti che quella sia la panacea di tutti i mali. Accade, di solito, con i tanto temuti carboidrati. Si tratta di una illusoria restrizione calorica: non sempre, quindi, mangiare quelle enormi insalatone può essere una buona idea.

Infine, come dicevamo all’inizio, il motivo principale è la vita sedentaria. Non basta “digiunare” per dimagrire. Occorre fare una vita sana e attiva. E, soprattutto nella stagione stiva, idratarsi: bere acqua e altri liquidi sani, infatti, aiuta a perdere peso. E, in ogni caso, evitate le diete fai-da-te.