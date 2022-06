Paola Ferrari, l’amicizia con una donna dello spettacolo le ha cambiata totalmente la vita | Le deve tutto

La conduttrice Paola Ferrari, nel corso di un’intervista, ha rivelato di essere estremamente grata ad una celebre showgirl. Grazie a quest’ultima, infatti, la sua vita è cambiata totalmente.

Paola Ferrari è una giornalista sportiva molto apprezzata dagli spettatori, nota per la conduzione di programmi come “La Domenica Sportiva” e “90′ minuto”.

La sua carriera ha avuto inizio negli anni settanta, con la partecipazione a trasmissioni quali “Portobello” nel ruolo della centralinista. Nel frattempo, ha cominciato a collaborare con la rete Telenova in qualità di giornalista sportiva e a scrivere articoli sul calcio per il giornale “Intrepido”.

Nel 1992 è stata assunta dalla Rai, dopo aver realizzato alcuni servizi per “La Domenica Sportiva”, passando alla conduzione della trasmissione. Successivamente è approdata al Tg2 “Costume e società” e nei primi anni del duemila è diventata la prima donna a condurre “90′ minuto”.

Il matrimonio con Marco De Benedetti

Nel 1997 la Ferrari si è sposata con l’imprenditore Marco De Benedetti, con il quale ha avuto due figli: Alessandro (nato nel 1999) e Virginia (nata nel 2000).

Figlio del celebre imprenditore, editore e giornalista Carlo De Benedetti, il marito della conduttrice è il presidente di GEDI Gruppo Editoriale.

Fin da ragazzo ha deciso di seguire le orme del padre. Così si è laureato in Storia ed economia presso la facoltosa Wesleyan University nel Connecticut, per poi iscriversi alla Wharton Business School di Philadelphia dove ha conseguito un master in Business Administration.

Prima di passare alla presidenza della GEDI, ricevendo il ruolo dal padre, ha curato il settore marketing della Olivetti ed ha lavorato per importanti aziende quali Infostrada e Tim. Inoltre è entrato a far parte del consiglio direttivo della Save the Children Italia Onlus.

L’incontro fatidico grazie ad Alba Parietti

Parlando del marito, la Ferrari ha raccontato di averlo incontrato per la prima volta ad una cena. Ed è stata proprio Alba Parietti – con la quale ha una splendida amicizia da oltre trent’anni – a convincerla ad uscire quella sera.

“È successo nel 1996: una sera, Alba è venuta a casa mia e mi ha pregato di accompagnarla a una cena con alcuni suoi amici e amici di amici“. La Ferrari non aveva nemmeno voglia di uscire ma, vista l’insistenza dell’amica, non è riuscita a dirle di no. Per questo motivo la Ferrari è così grata ad Alba: grazie a lei la sua vita è cambiata con l’incontro dell’uomo della sua vita.