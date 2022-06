Will Smith, il dramma della figlia | “Mi sono fermata in tempo…”, il racconto sconvolgente della cantante

Figlia di Will Smith e Jada Pinkett Smith, Willow ha seguito le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo. Durante il suo percorso si è ritrovata a fare i conti con l’ansia e l’insicurezza, arrivando a compiere un atto estremo.

Nata nel 2000 a Los Angeles, Willow Smith ed è l’ultima dei figli avuti da Will Smith e Jada Pinkett Smith, nonché la sorella minore di Trey e Jaden.

Anche lei ha deciso di seguire le orme dei genitori entrando a far parte del mondo dello spettacolo. Nel corso del suo percorso, però, non sono mancati i momenti bui segnati dall’insicurezza e dalla paura di non essere abbastanza. Questi l’hanno portata a rischiare non solo la carriera ma la sua vita.

Gli esordi ed il successo internazionale

Willow Smith si è fatta conoscere dal pubblico nel 2007, con il suo debutto come attrice nel film “Io sono leggenda”, seguito da “Kit Kittredge: An American Girl”.

Dopo tre anni è approdata nel mondo della musica pubblicando i singoli “Whip my hair” e “21st Century Girl”. Il suo esordio è stato un vero successo nonostante all’epoca avesse solamente dieci anni.

Col passare del tempo, l’artista è riuscita ad affermarsi nel panorama musicale trovando la sua dimensione artistica. In passato, però, Willow si è ritrovata ad essere sopraffatta dalla notorietà.

La confessione di Willow

Nel corso di una puntata dello show “Red table talk”, condotto da Jada insieme alla madre Adrienne, la giovane cantante si è messa a nudo raccontando degli effetti negativi che il successo ha avuto sulla sua vita.

In seguito all’uscita di “Whip my hair”, Willow si è ritrovata al centro delle attenzioni dei fan e dei media, con la paura di deludere le loro aspettative e di non essere all’altezza dei suoi genitori. “Mi sentivo un bluff. Ero così piccola per affrontare quello che mi stava accadendo” ha ammesso l’artista, spiegando di aver sofferto a causa dell’ansia da prestazione, che l’ha portata ad isolarsi temendo che gli altri potessero considerarla debole.

Proseguendo, la cantante ha rivelato: “Ho cominciato a tagliarmi appena adolescente perché era il solo modo che conoscevo per sentirmi meglio“. Il dolore fisico, infatti, la distraeva da ciò che provava realmente.

Willow è riuscita a superare l’autolesionismo intraprendendo un lungo percorso spirituale: “Ho compreso quanto sia importante prendersi cura di se stessi da soli” ha affermato, per poi aggiungere “Mi sono fermata in tempo e oggi posso dire di aver finalmente imparato il mio valore“.

Imparare ad amare se stessa, senza aspettare che lo facciano prima gli altri, è ciò che ha salvato la cantante. Le sue parole sono state di conforto per molti fan e per le persone che, purtroppo, si ritrovano a vivere nella stessa situazione.