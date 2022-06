Elisabetta Canalis, questa volta esagera | Il corpo è “coperto” solo da qualche velo

Elisabetta Canalis in quest’ultimo periodo va avanti e indietro dall’Italia all’America per questioni lavorative e non; in occasione dell’ultimo soggiorno nel Bel Paese ha effettuato un servizio fotografico che la ritrae in una forma smagliante. Le foto che pubblica sono un concentrato di sensualità e i suoi fan hanno mostrato di apprezzare non poco.

Ha quasi 44 anni, ma con il tempo sembra sempre migliorare. Negli scatti che ha pubblicato la sua forma fisica è perfetta. Elisabetta, oltre al suo carattere spumeggiante che la contraddistingue tra tante showgirl, é sicuramente di una bellezza straordinaria e il suo ultimo post lo dimostra in pieno.

E’ originaria della bellissima Sardegna, precisamente é nata a Sassari nel 1978. Elisabetta é una showgirl apprezzatissima sia in Italia che all’estero. Grazie al suo talento artistico e al suo innegabile fascino é riuscita a diventare un volto televisivo ricercatissimo.

Dalla bella Sardegna a Hollywood

Dopo aver terminato i suoi studi classici nell’isola, decide di cercare fortuna nella capitale artistica d’Italia, Milano. Dopo una breve gavetta nella quale Elisabetta ha fatto dei piccoli lavori come modella e ragazza immagine, arriva il grande colpo di Striscia la notizia. Insieme a Maddalena Corvaglia diventa una delle coppie di veline più famose della storia, “la bionda e la mora” per eccellenza che hanno fatto sognare milioni di italiani.

Dal 1999 al 2002 hanno danzato una accanto all’altra sul bancone più famoso della televisione italiana. Ma a seguito di quella splendida esperienza le due ragazze, che per anni sono state migliore amiche e che hanno condiviso progetti di vita e lavorativi, si sono allontanate definitivamente a causa di una lite le cui cause ancora oggi non sono note che però non è stata superata.

Elisabetta Canalis, durante la sua vita, ha avuto frequentazioni importanti. La prima dalla risonanza nazionale è stata quella accanto al calciatore della nazionale Bobo Vieri; ma il suo legame con George Clooney ha avuto un’eco mondiale che l’ha fatta riconoscere anche oltreoceano. Oggi è sposata con il chirurgo Brian Perri e vive a Los Angeles insieme anche a sua figlia Skyler Eva.

Il servizio fotografico che fa perdere la testa

Ultimamente Elisabetta si è concentrata quasi esclusivamente sugli shooting fotografici ed è stato proprio uno di questi ingaggi l’occasione nella quale la bella sarda ha potuto scattare immagini strepitose.

Una in particolare la ritrae sensualissima. Una bomba sexy in posa su un divano coperta da qualche velo marrone. Si intravedono tutte le sue forme e il pubblico sembra gradire.

Elisabetta ha dimostrato ancora una volta di essere in forma smagliante e di potersi permettere ancora oggi, e per molto, servizi fotografici ad alto tasso di sensualità; resterà sempre la sirena che siamo abituati a conoscere.