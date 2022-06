Teo Mammucari, il duro racconto del tradimento subito | La delusione resta

E’ con “Libero” che raggiunge la grande notorietà. Siamo nel 2000. E questo episodio è accaduto proprio in quegli anni

Noto conduttore e showman televisivo. La televisione ha dato tanto a Teo Mammucari. I guadagni che dà la tv, la fama, anche l’amore. Insomma, deve molto alla scatola che, una volta, aveva il tubo catodico. Ma, legato al mondo dello spettacolo, c’è anche un “tradimento” che il popolare presentatore non ha dimenticato, sebbene siano passati ormai diversi anni. Ecco il suo racconto.

Oggi 57enne, è con “Libero” che raggiunge la grande notorietà. Siamo nel 2000. Ma prima e dopo diversi programmi di grande successo: da “Le Iene” a “Scherzi a parte”, passando per “Veline” e “Velone”. Per lui anche un film da protagonista, “Streghe verso nord”, di Giovanni Veronesi.

Negli ultimi anni ne abbiamo apprezzato anche altre peculiarità, dato che il nostro Teo è stato per ben quattro edizioni consecutive giurato di “Tú sí que vales”. Lì Teo Mammucari dimostra non solo la sua simpatia, ma anche la capacità di scoprire talenti.

Come vi abbiamo accennato, a Teo Mammucari la televisione ha dato anche l’amore. Il noto showman infatti, è stato legato sentimentalmente dal 2006 al 2009 all’ ex velina Thais Souza Wiggers, brasiliana, nota al grande pubblico, quindi, grazie a “Striscia la notizia”. Con il famoso tg satirico ideato da Antonio Ricci ha guadagnato popolarità insieme all’altra velina, la mora Melissa Satta. Viene poi confermata anche per le edizioni 2006-2007 e 2007-2008 (in quest’ultima edizione, a causa della sua gravidanza, viene sostituita dal 7 gennaio al 7 giugno dalla connazionale Veridiana Mallmann.

Teo Mammucari e Thais Souza Wiggers nel 2008 hanno avuto una figlia, Julia. Cui il conduttore è, ovviamente, molto legato.

Il “tradimento” subito da Teo Mammucari

La televisione dà e la televisione toglie. Anche quando vi sono delle promesse. Promesse, parole date, strette di mano che dovrebbero essere solide come querce, ma che, in realtà, si mostrano solo per quello che sono: parole al vento.

E sono, invece, le parole di Teo Mammucari a raccontarci l’episodio a cui ci riferiamo. Un episodio che si incastra temporalmente nei primi anni di carriera di Teo, dopo il successo di “Libero”, quindi.

Secondo il racconto del conduttore, infatti, in quel periodo Pippo Baudo (che all’epoca era signore incontrastato del Festival di Sanremo), gli aveva proposto di condurre il DopoFestival. Una telefonata diretta che, ovviamente, aveva fatto fare i salti di gioia al conduttore.

Ma quell’accordo sulla parola non si sarebbe poi concretizzato. Il DopoFestival, infatti, verrà affidato a un altro conduttore. Teo Mammucari, sempre secondo il suo racconto, proverà a sentire successivamente Pippo Baudo. Ma riuscirà a parlarci, dal vivo, solo molto tempo dopo. I due si sono chiariti, ma la delusione resta.