Belen lo fa ancora una volta: la “farfallina” torna ad essere protagonista

Una discesa dalla scalinata del Teatro Ariston che resterà negli annali della televisione. Ma questo scatto non è da meno…

Quella discesa dalla scalinata dell’Ariston è iconica. Ha fatto storia e resterà nella storia. Come dimenticare, del resto, quella farfallina che spuntava fuori da uno spacco vertiginoso? Ma, qualora qualcuno l’avesse dimenticata, ci pensa la bellissima Belen Rodriguez a ricordarci quella visione… Guardate questo scatto che sta facendo impazzire i social…

E’ il sogno erotico di tantissimi italiani. Sì perché la bellissima Belen Rodriguez, di nazionalità argentina, ha fatto le sue maggiori fortune non in madrepatria. Ma proprio nel nostro Paese. Celebrità in televisione, ma anche sui social.

Oggi 37enne, Belen Rodriguez è sugli schermi italiani da tempo. Modella e showgirl, ma anche alcune partecipazioni cinematografiche. Il suo esordio nella televisione italiana è del 2007, con la trasmissione “Tintoria”. Poi conduce diversi programmi, tra cui “Scherzi a parte”, “Sarabanda”, “Tu sì que vales”, “Colorado” e “Striscia la notizia”. Ha recitato in “Natale in Sudafrica”, film del 2010 di Neri Parenti.

Ma, ovviamente, negli anni, hanno fatto parlare molto le sue relazioni con personaggi molto famosi. Nel 2009 ha intrapreso una relazione con il discusso paparazzo Fabrizio Corona, terminata nel 2012. Nell’aprile del 2012, nell’ambito di Amici di Maria de Filippi, ha conosciuto e si è fidanzata con il ballerino Stefano De Martino, sposandolo il 20 settembre 2013 a Comignago. I due, nel 2013, hanno avuto un figlio, Santiago. Nel 2015, con un comunicato stampa, ha annunciato la fine della relazione con De Martino, per poi tornarvi insieme nel 2019 e separandosi nuovamente nel 2020. Dopo la prima separazione dal ballerino ha avuto una relazione, durata dal 2016 al 2018, con il pilota motociclistico Andrea Iannone. Dal 2020 al 2021 ha avuto una relazione con l’hair-stylist Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto una figlia.

Il ritorno della farfallina

Come dicevamo, è e resterà nella storia la farfallina che spuntava fuori da quello spacco vertiginoso nell’ambito della sua partecipazione a un Festival di Sanremo di qualche anno fa. Una discesa dalla scalinata del Teatro Ariston che resterà negli annali della televisione.

Impossibile dimenticare quel vestito azzurro e fucsia. Ma, ovviamente, siamo felici che la nostra Belen decida, di tanto in tanto, di “rinfrescarci” la memoria. Lo fa, per esempio, con uno degli ultimi scatti pubblicati sul proprio profilo Instagram. Che, ovviamente, è seguitissimo. Solo per darvi un’idea: questa foto ha ampiamente superato i 120mila like!

Tutti meritati, però, perché Belen è come sempre stratosferica. Per augurarci le buone vacanze, proprio agli albori della stagione estiva, la bella argentina sfoggia un bikini variopinto niente male. Ma, soprattutto, guardate la gamba destra, vicino l’inguine: ecco che spunta di nuovo quella farfallina… Quanti ricordi…