Giulia Provvedi de Le Donatella, gli scatti sono al cardiopalma | Si vede tutto e i fan non resistono

Ha pubblicato altri scatti sensualissimi Giulia, la gemella sbarazzina del gruppo le Donatella. Le due sorelle sono abituate a sorprendere i follower con post di questo genere e questa volta il pubblico si può ritenere soddisfatto. Gli scatti non lasciano niente all’immaginazione.

Sono due ragazze dal carattere spumeggiante che attirano i fan sia con la loro innegabile bellezza, sia con la simpatia che conquista veramente tutti. L’ultimo post di Instagram che ha infuocato il web, mette in risalto il fisico statuario di Giulia. La ragazza, sempre con il sorriso sulle labbra, tiene incollati allo schermo migliaia di fan.

Le Donatella, il loro successo a partire da X Factor

Hanno iniziato la loro brillante carriera sul palco del talent show più famoso d’Italia, X Factor. Erano giovanissime quando si sono fatte notare dai giudici che hanno creduto in loro e le hanno spinte nella competizione canora che puntualmente produce fenomeni che sono diventate poi star a carattere nazionale ed internazionale.

Agli albori, la coppia di gemelle si era presentata al tavolo dei giudici con un altro nome, ma la lungimirante Arisa, che notò l’enorme potenziale di queste splendide sorelle, propose un cambio e gli affibbiò quello che fu poi il nome definitivo, le Donatella.

Le due ragazze sono veramente inseparabili. Hanno calcato le scene per parecchi anni come cantanti, ma la diverse produzioni televisive hanno notato in loro un talento artistico anche al di fuori del mondo della musica. Ecco perché hanno fatto successo anche nel piccolo schermo prendendo parte a trasmissioni televisive e reality show. Ogni esperienza le ha fatte emergere per il loro carattere straordinario. Una simpatia e una positività travolgente che le ha portate a conquistare tutto il pubblico.

I loro post su Instagram, tra messaggi sociali e scatti da togliere il fiato

La loro fama è dovuta anche ai social che curano personalmente. Più volte si sono battute nelle pagine Internet anche contro il body-shaming. Si sono volutamente mostrate al naturale con delle piccole imperfezioni per mandare un messaggio a tutti coloro che credono e cercano di imitare quella che però è solamente una finzione tipica dei social network.

La loro pagina Instagram è seguita da quasi un milione e mezzo di follower e tutti gli utenti saranno stati felici nel vedere l’ultimo post pubblicato. Giulia a bordo piscina si mostra in una forma perfetta. La prova costume è decisamente superata. Il mini bikini bianco esalta le forme strepitose della ragazza che gioca anche con pose sensuali per provocare i suoi fan.

Una posa da diva nella quale il seno prosperoso é in grande evidenza e uno scatto da dietro che esalta il fantastico lato B coperto solamente da un micro perizoma bianco. Le gemelle più amate d’Italia hanno ancora una volta centrato il bersaglio e i follower si sono scatenati.