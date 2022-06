Miss Italia, le donne più belle dello spettacolo che hanno partecipato senza vincere | Ecco chi sono

Sono molte le donne celebri che hanno raggiunto la fama grazie alla vittoria di Miss Italia, ma altrettante sono quelle che, pur non avendo ottenuto la tanto agognata corona, oggi sono donne di spettacolo dall’enorme successo. Showgirl e attrici di una bellezza stratosferica che mai nessuno avrebbe potuto immaginare che non avessero ottenuto il riconoscimento.

Per molte la delusione é stata grande, ma in un secondo momento, ripagata dalla fama che hanno ottenuto nel mondo dello spettacolo. Sono donne dal fascino eccezionale che con la loro bellezza hanno conquistato il cuore di milioni di italiani.

Alcuni nomi celebri che non ottenero l’ambita corona

Un esempio celebre di un’attrice che non vinse il concorso, ma che dalla partecipazione ne trasse un grande beneficio, fu proprio Claudia Pandolfi. Nel 1991 fu notata da Michele Placido quando indossava la fascia di Miss linea sprint Roma. Ottenne così il ruolo nel film Le amiche del cuore, lavoro che le aprì per sempre le porte del mondo dello spettacolo.

Si stenta a credere che Alba Parietti non riuscì ad arrivare in finale quando partecipò al concorso di bellezza nel 1978. La sua presenza fisica venne comunque notata e fu candidata come unica ragazza italiana pretendente alla fascia di Miss universo.

C’è poi colei che oggi fa girare la testa a milioni di suoi fan. Sabrina Salerno partecipò a Miss Italia nel 1984 come Miss Liguria, ma non riuscì ad ottenere la corona. Solo due anni dopo esordì con il suo primo singolo, Sexy girl, a seguito del quale il suo successo conobbe un’ascesa vertiginosa.

Con la fascia di Miss cinema Lazio, anche Ilary Blasi tentò la fortuna partecipando al celebre concorso di bellezza. Non appena diciasettenne, nel 1998 sfilò insieme ad altre donne che conobbero successivamente il successo come Ilaria Spada, Laura Torrisi e Anna Safroncik. La fama che conquistò negli anni a venire è nota a tutti.

L’anno successivo, nel 1999 Caterina Balivo riuscì ad arrivare sul podio, ma non andò oltre la terza posizione. Quella sconfitta cocente ferì non poco la conduttrice che, però, trasse da quella esperienza la forza per affermarsi con estremo successo nel mondo della televisione.

La splendida Gregoraci non si avvicinò neanche al podio di Miss Italia

Un altro volto notissimo della televisione, Elisabetta Gregoraci, prese parte alla competizione nel 1997. Vinse Il sorriso più bello d’Italia, ma, nella classifica generale, arrivò solo ventiquattresima. Incredibile a pensarci! La splendida calabrese riuscì, comunque, a sfondare nel piccolo e grande schermo.

Tra le pretendenti al titolo più ambito d’Italia ci fu anche la sensualissima Moana Pozzi. Nel 1981 gareggiò anche lei con la fascia di Miss cinema Roma. Da quell’esperienza non ne uscì vincitrice, ma ottenne comunque il successo che meritava. Divenne famosa per i film osè e negli ultimi anni anche per il suo impegno politico con il partito dell’Amore.