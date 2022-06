Riuscite a riconoscere il bambino nella foto? Oggi è uno degli artisti più discussi in Italia

Avete riconosciuto il bambino nella fotografia? Crescendo si è affermato nel panorama musicale italiano, diventando una vera icona.

Siete riusciti a riconoscere il bambino nella fotografia sottostante? Oggi è uno dei cantanti più noti del panorama musicale italiano, nonché un’icona della musica pop contemporanea.

Artista poliedrico, si è fatto conoscere dal pubblico come rapper. Col passare degli anni ha avuto un’evoluzione musicale sotto l’influenza di diversi generi: dalla cosiddetta “samba trap” al rock, fino al pop.

La sua carriera è stata consacrata con la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo nel 2019. Si è esibito sul palco con il singolo “Rolls Royce”, segnando l’inizio della sua svolta rock, con uno look sempre più eccentrico.

Avete capito di chi stiamo parlando? Il bambino che vedete è Lauro De Marinis, noto con il nome d’arte Achille Lauro.

Achille Lauro: dagli esordi nel rap underground al successo a Sanremo

Nato a Verona nel 1990, Achille Lauro è cresciuto a Roma. All’età di 14 anni ha deciso di allontanarsi dai suoi genitori per andare a vivere con il fratello Federico, il quale gli ha trasmesso la passione per la musica, facendolo avvicinare alla cultura hip-hop ed al punk rock. Queste sono le principali influenze musicali dell’artista che, nel 2012, ha esordito con “Barabba Mixtape”.

Ha raggiunto la notorietà con i suoi lavori successivi, tra i quali menzioniamo gli album “Achille Idol Immortale” – nel quale ha collaborato con artisti del calibro di Marracash, Noyz Narcos, Coez e Gemitaiz – e “Dio C’è”.

A partire dal 2017 Achille Lauro si è affermato grazie ad una serie di successi, quali i singoli “Thoiry RMX”, “Amore mi”, “Midnight Carnival” e “Ammò”, usciti in anticipazione dell’album “Pour l’amour” nel quale si è dedicato alla sperimentazione musicale unendo diverse sonorità – house, trap, sudamericane e napoletane in particolare.

Il 2019 è stato l’anno di Sanremo, dove si è esibito con la già menzionata “Rolls Royce”. Achille ha conquistato il pubblico con il suo stile eccentrico e fuori dai canoni, trovandosi anche al centro di alcune polemiche per via del testo della canzone.

L’anno successivo, il cantante è tornato sul palco dell’Ariston con il singolo “Me ne frego”, attirando nuovamente l’attenzione degli spettatori e dei media per via del suo look. Lauro ha dimostrato di voler uscire dal cliché del “rapper di strada”, abbracciando uno stile originale, all’insegna della libertà e della provocazione.

L’anno scorso l’artista ha collaborato con la celebre Orietta Berti e Fedez nella realizzazione del singolo “Mille”, diventato un tormentone estivo. Mentre quest’anno si è esibito all’Eurovision Song Contest, in qualità di rappresentato di San Marino, con la canzone “Stripper”.