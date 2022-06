Romina Carrisi: la scritta è oscena ma tutti la prendono a ridere | Imbarazzo per Al Bano e Romina

In occasione del compleanno di Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, la famiglia si è riunita per festeggiare. Ma un fatto avrebbe potuto turbare la serenità dell’evento.

Romina Carrisi è la figlia di Al Bano e Romina Power e, seguendo le orme dei genitori, si è fatta strada nel mondo dello spettacolo. A partire dallo scorso anno è entrata a far parte del cast della trasmissione “Oggi è un altro giorno” condotta da Serena Bortone, conquistando gli spettatori.

Inoltre ha diverse passioni: dalla poesia alla fotografia, dalla moda alla recitazione. In passato, si è spesso sentita a disagio per via del “peso” del suo cognome. Trovarsi al centro dell’attenzione solamente in quanto “figlia di qualcun altro” l’ha portata a non accettarsi e, in diverse occasioni, ha rifiutato gli inviti nei vari programmi televisivi. Ma col passare del tempo, Romina è riuscita ad affermarsi e trovare la sua dimensione.

La festa di compleanno

Nata l’1 giugno del 1987, Romina ha da poco festeggiato i suoi 35 anni e per l’occasione ha deciso di riunire i suoi famigliari.

Nonostante il divorzio, Al Bano e Romina Power hanno mantenuto buoni rapporti e la loro continua ad essere una famiglia unita. Oltre ai genitori, hanno partecipato Cristèl, arrivata dalla Croazia insieme al marito Davor Luksic, e Jasmine – nata dalla relazione tra Al Bano e Loredana Lecciso.

Tra parenti ed amici, non è mancato un ospite speciale. Da diversi mesi stavano circolando numerosi gossip riguardo un presunto nuovo amore per Romina. Queste voci hanno finalmente trovato conferma.

Tra gli invitati, infatti, era presente il suo attuale fidanzato, Stefano Restelli. Regista 51enne, quest’ultimo lavora nella produzione di “Oggi è un altro giorno”, come Romina. Ed è così che i due si sono trovati.

Gli auguri “originali”

Dopo aver cenato in un ristorante di Trastevere, Romina ed i suoi ospiti si sono sposati in un locale non molto distante, il Mr. Barry. Al Bano si è esibito sul palco con alcuni dei suoi più grandi successi, con una dedica alla figlia.

È poi arrivato il momento di spegnere le candeline. La torta scelta da Romina ha decisamente colpito gli ospiti. Infatti ha deciso di decorarla con una scritta particolare, anziché optare per un classico “Tanti auguri” o “Buon compleanno”.

“Ecco la tua ca**o di torta” è la frase prescelta che appare sul dessert. Romina ha poi spento le candeline, tra le risate degli ospiti.

Anche se, conoscendo la serietà e compostezza dei genitori, siamo certi che sia Al Bano che Romina non abbiamo preso bene questa esternazione poco urbana….