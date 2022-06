Anna Tatangelo “pronta per l’estate”, prova costume superata | Lo scatto che ha scaldato il web

L’estate sta arrivando e Anna Tatangelo è già pronta per il sole ed il mare: i suoi scatti in costume stanno infiammando i social.

Salita alla ribalta grazie alla vittoria del Festival di Sanremo del 2002 nella categoria Giovani con il singolo “Doppiamente fragili”, Anna Tatangelo è una delle cantanti più apprezzate e seguite dal pubblico.

Il suo primo successo sul palco dell’Ariston è stato seguito da un’altra vittoria nel 2006, nella categoria Donne, e dal secondo posto nel 2008. Tra le sue più grandi hit possiamo menzionare la canzone “Ragazza di periferia” – tratta dall’omonimo album -, “Essere una donna”, “Il mio amico” e “Profumo di mamma”.

Nel corso della sua carriera si è anche affermata come volto televisivo, a partire dal 2002 con la co-conduzione del programma “Sanremo Top”. Mentre nel 2010 è entrata a far parte della giuria del talent show X Factor.

Successivamente ha preso parte alle trasmissioni “Ballando con le stelle” e “Celebrity MasterChef Italia” come concorrente, aggiudicandosi la vittoria del talent show dedicato alla cucina.

L’anno scorso, invece, ha preso parte al talent “All Together Now” in veste di giurata ed al quiz “Name That Tune” come concorrente. Inoltre si è dedicata alla conduzione della trasmissione “Scene da matrimonio”.

La storia d’amore con Gigi D’Alessio

La carriera dell’artista, fin dagli inizi, è stata segnata dall’incontro con Gigi D’Alessio. In seguito al suo esordio sul palco di Sanremo, Anna ha duettato con il cantante nel singolo “Un nuovo bacio” riscuotendo un notevole successo.

Nel 2004 hanno collaborato nuovamente alla realizzazione della canzone “Il mondo è mio”, all’interno della colonna sonora del film d’animazione “Aladdin”.

La loro relazione è stata ufficializzata nel 2006, ad un anno dal suo inizio. Nel 2010 la coppia ha dato alla luca Andrea.

Nel 2018 Anna e Gigi hanno affrontato un periodo di crisi, prima di separarsi definitivamente nel 2020. A partire dallo scorso anno, la cantante si è legata sentimentalmente al rapper Livio Cori.

Baciata dal sole

In questi giorni la cantante si sta godendo l’arrivo dell’estate. Seguitissima sui social network, la Tatangelo interagisce spesso con i followers mostrando i vari momenti della sua quotidianità – tra piatti gustosi e relax a bordo piscina.

Nello scatto che vi proponiamo, Anna sta sfoggiando uno splendido bikini che esalta le sue forme alla perfezione. La cantante appare in tutto il suo splendore: sorridente e baciata dal sole, è affascinante come sempre ed in ottima forma.