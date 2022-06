Antonella Mosetti, l’aggressione e il ricovero in ospedale necessario | Una “ferita” troppo grande da rimarginare

Antonella Mosetti incanta spesso i fans attraverso le pagine dei suoi social network. Pubblica quasi ogni giorno scatti provocanti, ma, dietro l’aria spensierata, si nasconde tanta sofferenza che la showgirl ha voluto raccontare in una recente intervista.

Il pubblico l’ha conosciuta da ragazzina quando, alla corte del pigmalione Gianni Boncompagni, ammiccava davanti alle telecamere di Non è la Rai. Da quegli anni molti sono stati i successi di Antonella che ha spaziato dal mondo della cinematografia a quello dell’intrattenimento.

Il successo via web

Molto spesso ospite in svariate trasmissioni televisive e poi concorrente del Grande Fratello, oggi la Mosetti sembra essersi ritirata da davanti ai riflettori e dice di guadagnarsi da vivere grazie ai social network. Le sue numerose trasferte, tra Londra, Pechino e l’Italia le hanno portato molte conoscenze che l’hanno aiutata a trovare una strada alternativa alla televisione.

La Mosetti dichiara di lavorare su Instagram, tik-tok, ma soprattutto Only fans. Molti utenti, su quest’ultima piattaforma, sono disposti a pagare un abbonamento per accedere a contenuti esclusivi di personaggi più o meno famosi. La piega che, però, ha preso il social network, é perlopiù quella di contenuti spinti.

Antonella, non si nasconde dietro ad un dito e dichiara di guadagnare bene grazie ai suoi social. Non accetta di parlare di pornografia e definisce ipocrita chi non confessa di andare a ricercare continuamente immagini di seni, piedi e lati B su internet.

La Mosetti parla spesso anche della figlia Asia Nuccetelli che ha seguito le sue orme e ha intrapreso la strada di showgirl. Nel 2016 le due hanno preso parte insieme al Grande Fratello e da quel momento anche la ragazza ha avuto ruoli da opinionista e ed influencer.

Oggi Asia è lontana dal mondo dello spettacolo e, tramite la mamma, ci fa sapere che è impegnata con la sua passione più grande, l’equitazione. La decisione di abbandonare definitivamente la televisione é stata presa quando, a seguito di tanti attacchi anche sul suo aspetto fisico, ha capito quanto possa essere spietato questo mondo.

L’aggressione che l’ha traumatizzata

Antonella Mosetti ha parlato a cuore aperto in una recente intervista dello sconvolgente passato di sua figlia. Dice che é stata vittima di un gravissimo atto di bullismo da parte di un gruppo di ragazze più grandi. Asia ha subito violenza verbale, ma soprattutto fisica che l’hanno costretta al ricovero in ospedale durato addirittura quattro mesi.

Gli strascichi di quell’aggressione ancora si fanno sentire e per parecchio tempo la ragazza ha avuto difficoltà nel compiere semplici gesti quotidiani a causa dei frequenti attacchi di panico dei quali era vittima. Oggi sembra tutto passato, ma Asia sicuramente porterà per sempre le cicatrici di quella ferita troppo grande per essere rimarginata.