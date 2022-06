Checco Zalone, conoscete la sua compagna di vita? “Angela” esiste davvero ed è una barese doc come lui

Checco Zalone ha una compagna da oltre un decennio. Si chiama Mariangela Eboli, insieme hanno due figlie ma non si sono ancora sposati.

Checco Zalone, pseudonimo Luca Pasquale Medici, è uno dei comici, attori e cantautori con più successo in Italia degli ultimi anni. Il suo nome d’arte deriva dall’espressione in dialetto barese “che cozzalone”, che significa “che tamarro”; perfetta sintesi del personaggio che il pugliese porta in scena.

Zalone si fa conoscere nel mondo dello spettacolo con i suoi sketch nel programma comico Zelig, in cui imita diversi artisti italiani; su tutti Carmen Consoli. Ma è nel 2009 che arriva la consacrazione con l’esordio al cinema con il suo primo film “Cado dalle Nubi” che ottiene anche una candidatura al David di Donatello per la miglior canzone, perdendo però contro “Baciami ancora” di Jovanotti.

A gennaio 2011 esce la sua seconda pellicola, “Che bella giornata”, che ottiene un successo da record. Il film pellicola raggiunge i 43.475, 840 milioni euro, arrivando alla seconda posizione tra i film con maggiori incassi in Italia alle spalle del solo “Avatar” di James Cameron. La medaglia d’argento è stata poi riconquistata da “Titanic” dopo la riproposizione nel 2021.

Dal 2013 al 2020 escono poi altri tre film di Checco Zalone che vengono accolti dal pubblico alla stessa maniera dei precedenti. Sono “Sole a catinelle”, “Quo vado?” e “Tolo Tolo”. Quest’anno, inoltre, partecipa come super ospita alla seconda puntata della 72a edizione del Festival di Sanremo.

Checco Zalone, ecco chi è la compagna Mariangela Eboli

Nella vita privata, Checco Zalone è fidanzato con Mariangela Eboli; la sua compagna da ormai oltre 15 anni. I due non si sono ancora sposati, ma la stesso comico ha dichiarato che i due stanno bene così.

Barese come lui, la donna ha partecipato come comparsa nei film “Cado delle nubi” e “Che bella giornata”. Nella vita di tutti i giorni si occupa della parta amministrativa e burocratica della MZL, l’azienda che Zalone ha fondato e che ha un patrimonio di circa 5 milioni di euro.

La loro storia d’amore, forte e solida, è lontana dalle luci del gossip e i due insieme hanno avuto anche due bambine: Gaia, nata nel 2013, e Greta, che ha visto la luce nel 2017.

Leggi anche >>> Checco Zalone, la sua passione inconfessabile | Nessuno lo sa ma gli ha dedicato una canzone

Checco Zalone e Mariangela Eboli si sono conosciuti nel 2006 e in una passata intervista a La Repubblica il comico ha raccontato come è avvenuto il loro primo incontro: “Lei cantava in una pizzeria. Mi sono presentato: ‘Sono un musicista matrimonialista e avrei bisogno di una che canta nei matrimoni’. Ma, sfigato come sono, non mi capitarono più matrimoni”.