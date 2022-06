Elettra Lamborghini, avete mai visto la sorella Ginevra? Anche lei è una cantante famosa

Elettra Lamborghini è una delle cantanti più seguite negli ultimi tempi. Nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini, ha una sorella altrettanto seguita sui social network. Ginevra, inoltre, sembrerebbe aver intrapreso la sua stessa strada nel mondo della musica.

Personaggio televisivo e cantante, Elettra Lamborghini è la figlia di Luisa Peterlongo e di Tonino Lamborghini, a sua volta figlio dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini, il fondatore della celebre azienda.

Da sempre affascinata dal mondo dello spettacolo, dopo aver esordito in televisione come ospite nella trasmissione “Chiambretti Night”, Elettra ha raggiunto la notorietà partecipando a diversi reality show.

Nel 2016 ha preso parte a “Supershore”, facendosi conoscere dal pubblico spagnolo e sudamericano, ed al docu-reality “Riccanza”. L’anno successo è entrata nella casa del “Gran Hermano VIP” in Spagna ed è stata una dei protagonisti del “Geordie Shore” in Inghilterra.

Successivamente ha debuttato nel mondo della musica con il singolo “Lamborghini RMX” in collaborazione con i rapper Gué e Sfera Ebbasta, per poi pubblicare il suo primo singolo “Pem Pem”, diventato una vera hit.

La cantante ha avuto un notevole successo con l’uscita del suo album “Twerking Queen” e si è affermata come volto televisivo con la sua partecipazione a “L’isola dei famosi” in veste di opinionista, seguita dalla conduzione di Miss Italia e del programma comico “Only Fun”.

La famiglia della cantante

La famiglia Lamborghini ha sempre vissuto nella notorietà. Del fratello di Elettra, Ferruccio, sappiamo che è un affermato pilota motociclistico, nonché vice-presidente dell’azienda di famiglia.

Ma la cantante ha anche tre sorelle minori, delle quali parla raramente. Le più piccole sono le gemelle Lucrezia e Flaminia, nate nel 1999.

Ginevra, invece, è nata nel 1992 e sembrerebbe intenzionata a seguire le orme della sorella nel mondo dello spettacolo, nonostante tra le due non scorra buon sangue.

Chi è Ginevra Lamborghini

Ginevra Lamborghini, con i suoi 64 mila followers su Instagram, è un’influencer molto seguita ed apprezzata che, recentemente, ha debuttato come cantante.

Splendida come la sorella, con Elettra condivide anche la passione per la musica. Ma il rapporto tra le due è da tempo incrinato per via di alcune incomprensioni.

“C’è chi pensa che siamo molto legate, ma in realtà abbiamo due caratteri molto diversi. Abbiamo fatto due percorsi completamente opposti” ha spiegato Ginevra in un’intervista a FanPage.

Secondo le voci, Elettra e Ginevra avrebbero litigato proprio per la decisione di quest’ultima di esordire come cantante. Decisione presa senza avvertire la sorella. Nonostante ciò, Ginevra ha spiegato di essere molto affezionata ad Elettra e di augurarle il meglio per la vita e la carriera.