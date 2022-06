Georgina Rodriguez, lo stipendio da influencer non basta | Ecco quanto le versa Ronaldo ogni mese

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono una delle coppie vip più seguite al mondo. La compagna del celebre calciatore è un’influencer diventata ormai celebre. Ma oltre ai guadagni per la sua attività online, riceve uno “stipendio” da parte di Ronaldo per la sua “vita da mamma”.

La vita di Georgina Rodriguez è completamente cambiata dopo l’incontro con Cristiano Ronaldo. Come spiegato da lei stessa, è passata dal lavorare come commessa in uno store di Gucci al vivere nel lusso. Oggi è una modella e influencer seguitissima e, come se non bastasse, riceve uno “stipendio” aggiuntivo da parte del marito.

Cristiano Ronaldo ha bisogno di poche presentazioni: è uno dei migliori calciatore di tutti i tempi, oltre ad essere uno dei più pagati al mondo. Numerosi sono i riconoscimenti ottenenti nel corso della sua carriera.

Attaccante del Manchester Utd e della nazionale portoghese, di cui è capitano, è diventato vice-campione d’Europa nel 2004 e campione d’Europa nel 2016. Inoltre ha vinto la UEFA Nations League 2018-2019.

La storia d’amore tra Cristiano e Georgina

L’incontro tra il calciatore e la donna che sarebbe diventata sua moglie è avvenuto per caso, mentre il primo era impegnato a fare shopping. I due hanno ufficializzato la loro relazione nel 2017 e, nello stesso anno, sono diventati genitori di Alana Marina.

La loro è una splendida famiglia allargata: Cristiano, infatti, ha avuto il suo primo figlio nel 2010, Cristiano Jr, senza rivelare l’identità della madre. Nel 2017 è diventato nuovamente padre di Mateo ed Eva, nati da madre surrogata.

Georgina e Cristiano si sono sposati nel 2019, dopo la nascita di Alana Martina. Nel 2021 hanno annunciato di essere nuovamente in dolce attesa. Ma lo scorso 18 aprile la coppia ha condiviso la tragica notizia della morte prematura di uno dei due gemelli di cui era incinta Georgina. L’unica cosa in grado di colmare il dolore, è stata la nascita della bambina.

Lo stipendio di Georgina

Per la coppia non dev’essere certamente semplice riuscire a conciliare gli impegni lavorativi e la vita famigliare. Mentre Ronaldo è impegnato sul campo da calcio, Georgina si è affermata come modella ed influencer.

Insieme, sono una delle coppie più seguite sui social – solo il profilo di Cristiano è il più seguito al mondo.

Secondo le fonti, la Rodriguez, grazie alle collaborazioni sui social, guadagnerebbe circa 8 mila euro al mese. Ma, per Cristiano Ronaldo, non sarebbero abbastanza.

Il calciatore, infatti, ogni mese versa un secondo “stipendio” alla moglie. Questi soldi sarebbero per la sua “vita da mamma”, quindi per ciò che riguarda la cura dei figli e la spesa. Si tratta di una cifra corrispondente a 100 mila euro mensili, ricevuti da Giorgina da parte del marito.