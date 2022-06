Pier Silvio Berlusconi non riesce a farne a meno: anche tre volte a settimana

Essere uno dei dirigenti televisivi più importanti non lo rende diverso da molti di noi. Anche Pier Silvio Berlusconi, infatti, ha una passione che accomuna tantissime persone e che non può fare a meno di coltivare.

Essere al vertice di un’azienda importante come Mediaset, di cui è amministratore delegato, comporta certamente responsabilità importanti. Pier Silvio Berlusconi lo sa bene e fa il possibile per cercare di predisporre un palinsesto in tutti i canali che possa soddisfare i gusti di un pubblico di tutte le età, pur contando su alcuni volti noti che sono imprescindibili per il Biscione.

Tra questi c’è certamente Maria De Filippi, da sempre garanzia di ottimi ascolti con tutti i suoi programmi. In questa lista, però, non è possibile non includere la sua compagna, Silvia Toffanin, “promossa” proprio in questa stagione Tv in cui ha visto raddoppiare il suo appuntamento settimanale con “Verissimo”. Chi pensava che questa scelta fosse legata solo al rapporto sentimentale tra i due ha dovuto però ricredersi: il riscontro dei telespettatori è stato davvero ottimo.

Nonostante gli impegni lavorativi stringenti, il figlio dell’ex premier non ha voluto cambiare alcune sue abitudini. Da tempo, infatti, vive con la famiglia a Portofino, scelta per la tranquillità, ed è lui a fare la spola per Milano per recarsi in ufficio. Essere popolare non lo ha cambiato, ma lo ha anzi portato a portare avanti una passione per lui indispensabile.

Pier Silvio Berlusconi e la sua passione irresistibile

Osservando da vicino Pier Silvio Berlusconi appare evidente quanto lui tenga al suo fisico. Pur avendo già superato i 50 anni (è anche da poco diventato nonno), l’ad di Mediaset ha muscoli che potrebbero fare invidia ai ragazzi ben più giovani di lui. Tutto questo è frutto di grandi sacrifici, che lui fa però con grande piacere.

Non appena il lavoro glielo consente, infatti, lui si sottopone a sedute estenuanti in palestra, volte a migliorare il suo tono muscolare.

Una delle sue passioni preferite è il Sup (Stand Up Paddle), a cui non riesce a rinunciare nemmeno quando le temperature sono decisamente rigide. Anche a dicembre i fotografi che erano presenti nel borgo ligure lo avevano sorpreso mentre era intento a praticarlo incurante del freddo del periodo.

Questa è per lui un’occasione anche per rigenerare mente e fisico e gli effetti positivi si vedono sicuramente. Recentemente non aveva avuto alcun timore nel rivelare di sentirsi perso nel caso in cui non dovesse riuscire a fare sport almeno tre volte a settimana. La capacità di organizzarsi non gli manca e per ora la sua tabella di marcia è stata rispettata appieno. Con buona pace della sua Silvia, che può vantarsi di avere un compagno che può fare invidia a molte.