Rosalinda Cannavò: “Avevo quella voce nella testa…” | La battaglia dell’attrice: “E’ stata una lotta…”

La confessione di Rosalinda Cannavò: nota attrice e cantante, si è aperta raccontando della sua battaglia personale.

Rosalinda Cannavò è una delle attrici più in vista del momento. Il suo debutto sul piccolo schermo risale al 2012, con il nome d’arte Adua Del Vesco (ripreso da una delle protagoniste della miniserie “I colori della vita”), nella fiction “L’onore e il rispetto”.

Dopo due anni è approdata sul grande schermo, con il film “Sapore di te”. Nello stesso anno è entrata nel cast della serie “Il peccato e la vergogna”. A questa hanno fatto seguito le fiction “Non è stato mio figlio”, “Il bello delle donne… alcuni anni dopo”, “Furore – Capitolo secondo” ed il film “Loro”.

Oltre alla recitazione, Rosalinda è appassionata di musica e nel 2016 ha debuttato come cantante con i singoli “Non c’è sole” e “Magico”.

La confessione al GF VIP

Nel 2020 è entrata nella casa del Grande Fratello VIP, dove ha deciso di abbandonare lo pseudonimo Adua Del Vesco. Nel corso della sua permanenza, ha conosciuto Andrea Zenga, figlio del leggendario portiere Walter Zenga e della conduttrice televisiva Roberta Termali. I due si sono fidanzati ed oggi la loro relazione procede a gonfie vele.

Proprio mentre si trovava nella casa più spiata d’Italia, Rosalinda si è aperta raccontando della sua battaglia più grande. Ha deciso di parlarne con due dei suoi coinquilini: Andrea Zelletta e Dayane Mello.

L’attrice ha rivelato di aver sofferto di disturbi alimentari per molto tempo. In passato, ha potuto contare sul supporto del suo storico fidanzato, con il quale andava al liceo.

La battaglia contro se stessa

Rosalinda ha spiegato che quest’ultimo le è stato molto vicino nella sua lotta contro l’anoressia. “Stava con me e io mi chiedevo come faceva a vedermi bella. Mi ha insegnato tante cose” ha affermato.

L’attrice è arrivata a pesare 32 kg: in quel periodo non riusciva nemmeno a camminare. Era terrorizzata dall’idea di mangiare carboidrati e, andando avanti, ha eliminato sempre più alimenti dalla sua dieta.

“Lui mi ha portato al mare, a casa sua. Si occupava di me, mi prendeva di peso e mi faceva fare i giri in barca” ha proseguito, parlando del suo ex fidanzato. Ha poi spiegato quanto sia stata difficile la guarigione: “È stato un lungo processo”. E ancora “È stata una lotta con me stessa continua“.

Oggi, la battaglia non è ancora finita. L’attrice ha ammesso di aver imparato ad accettare se stessa ma che i momenti di insicurezza continuano ad alternarsi.

“La cosa che mi fa più male è che gli altri mi vedono formosa, che sto bene fisicamente, ma non capiscono che il disturbo alimentare è in testa” ha dichiarato. Ed è come se nella sua testa ci fosse una “voce” che ogni tanto fa ritorno. Col tempo, fortunatamente, ha imparato a gestirla.