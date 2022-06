Sangiovanni, un disagio che lo ha fatto tribolare | Oggi è addirittura intrigato da chi gli ha fatto del male

Un cantautore giovanissimo, ma già molto famoso e apprezzato. Fa musica da quando ha 16 anni ed è conosciuto dal grande pubblico per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi.

Qualche tempo fa ha anche chiesto un po’ di privacy in più. Peraltro attirandosi anche le critiche di uno “spietato” come Fabrizio Corona. Ma quello sfogo, quella richiesta di riservatezza, sono una spia della sua natura. Oggi emerge un dettaglio sulla sua adolescenza. E, allora, due più due, fa quattro.

Giovane cantautore molto apprezzato e che, recentemente, abbiamo ammirato sul palco del Festival di Sanremo 2022. Stiamo parlando del 19enne Sangiovanni. Con il suo brano “Farfalle” si è classificato al quinto posto.

Un giovane cantautore dall’arte intensa. Ma anche simpatico. Molto divertente, ad esempio, il suo siparietto con Amadeus, noto tifoso interista. Nel corso dell’ultima serata del Festival, Sangiovanni ha posizionato sulle spalle del conduttore una sciarpa del Milan, dopo la vittoria del Diavolo nel derby milanese.

I problemi e le visite

Recentemente, quindi, Sangiovanni si è scagliato contro il gossip e le malelingue dello spettacolo. Sì, perché lui, nonostante la giovane età, ha già fatto parlare di sé spesso. Amico stretto della cantante Madame, conosciuta al liceo a Vicenza, dal 27 dicembre 2020 è sentimentalmente legato a Giulia Stabile, ballerina e vincitrice della ventesima edizione di Amici.

Quella richiesta di riservatezza non deve sorprendere. Perché, sebbene giovanissimo, Sangiovanni ha un passato molto tribolato, come lui stesso ha raccontato.

Il giovane cantautore, infatti, ha raccontato di essere una persona molto ansiosa. Uno stato di afflizione che Sangiovanni combatte con la scrittura. Ma che, in passato, gli ha creato non pochi problemi. Come lui stesso ha raccontato, infatti, ha sofferto di veri e propri attacchi di ansia. Fino a dover ricorrere all’intervento di uno psicologo.

Quelle sedute, evidentemente, hanno funzionato, perché adesso il giovane cantautore gestisce molto meglio la situazione. Compresi i social, che spesso offrono nei confronti dei VIP la parte peggiore: “Se ho degli haters? Sì, ma me ne frego abbastanza, non mi interessano, lasciano il tempo che trovano. Mi intriga sapere e capire cosa ci sia nella loro testa in quel momento”. Non sappiamo se si riferisca anche a Fabrizio Corona…