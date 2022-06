Andrea Delogu, carriera a rischio a causa sua | La “rossa” reagisce a modo suo

La conduttrice, che in questi giorni è al centro dei gossip per via della sua nuova relazione, potrebbe rischiare di essere cacciata dalla televisione. Cosa sta succedendo?

In questi giorni sta facendo il giro del web la notizia della relazione tra la conduttrice Andrea Delogu ed il suo nuovo fidanzato, un ragazzo molto più giovane di lei.

Delogu ha confermato tutto nel corso di un’intervista a Verissimo insieme a Silvia Toffanin. La conduttrice ha spiegato di aver iniziato a frequentare Luigi Bruno, un modello di 23 anni (mentre lei ne ha 40).

Per lei l’età non è assolutamente un problema: “Io sono in forma. Vado in palestra, mi fa mangiare sano, è divertente” ha affermato parlando del fidanzato.

La conduttrice negli ultimi tempi è finita al centro delle attenzione anche per via di una voce secondo la quale starebbe rischiando la carriera. Scopriamo per quale motivo.

Chi è Andrea Delogu

Andrea Delogu ha esordito in televisione nel 2002 come ballerina all’interno del gruppo Letteronze nella trasmissione Mai dire domenica, condotto dalla Gialappa’s Band insieme al Mago Forrest.

A partire dal 2004 ha cominciato a condurre il magazine Vetrina ed il programma Top of VJ. Nello stesso anno è diventata autrice, oltre che conduttrice, della trasmissione A casa di Andrea.

Dopo aver formato due gruppi musicali ed aver debuttato come dj insieme ad Ema Stokholma, ha condotto diversi programmi della Rai. Tra questi Stracult, Il processo del lunedì e Troppo Giusti.

Delogu ha raggiunto la notorietà con la conduzione de La vita in diretta Esteta insieme a Marcello Masi. Inoltre nel 2021 si è aggiudicata il Diversity Award con la trasmissione radiofonica La Versione delle Due condotta con Silvia Boschero.

Carriera a rischio?

La sua è una carriera molto florida. Andrea, oltre ad essere una conduttrice e artista musicale, ha pubblicato tre libri ed ha partecipato a diversi film. Per qualche arcano motivo, però, qualcuno non la vorrebbe più in televisione.

La voce è giunta da Dagospia che, in un articolo, ha affermato: “Avvisate la bella Andrea Delogu che un potente e ambizioso professionista del piccolo schermo l’ha messa nel mirino“.

Il sito ha addirittura parlato di “chiamate a destra e manca per chiedere la sua testa” in riferimento alla conduttrice. Insomma, qualcuno l’avrebbe presa di mira e la vorrebbe fuori dalla scena.

Non sappiamo di chi si tratti ma, in base alle fonti, sarebbe un importante conduttore. Anche il motivo è ignoto.

La stessa Andrea è rimasta spiazzata di fronte alla notizia. La conduttrice ha condiviso l’articolo di Dagospia sui social, chiedendo ironicamente: “Eccallà. Che ho fatto a sto giro?”. Chissà se prima o poi salteranno fuori ulteriori indiscrezioni.