Capelli rovinati? Il metodo semplice e naturale per averli lisci e lucenti | Addio alla piastra e ai trattamenti costosi

Si ricorre troppo spesso all’uso di piastre e trattamenti per la nostra chioma che sostanzialmente riescono a svuotare solo il portafoglio. Ma c’è un metodo che assicura il risultato. I capelli saranno più forti e più lisci con l’applicazione di questi semplici ingredienti.

È un problema per molte donne che non riescono a tenere a bada i capelli crespi e ribelli. Con l’arrivo dell’estate, poi, l’affare si complica poiché l’umidità diventa il nostro più grande nemico. Tutti gli sforzi per avere una pettinatura perfetta si vanificano in pochi istanti.

Con questo rimedio direte addio ad ogni altro tipo di trattamento

Durante le sedute dal parrucchiere sono molti i prodotti che ci vengono offerti per risolvere il problema della capigliatura. Molto spesso sono trattamenti molto costosi che alle volte non portano neanche al risultato sperato.

Anche l’uso della piastra è diffusissimo, ma sono noti a tutti i danni che questo strumento apporta al nostro capello. L’elevatissima temperatura che raggiunge, alla lunga brucia le punte e il risultato è quell’effetto paglietta che raramente è recuperabile.

In nostro soccorso arriva, quindi, un rimedio infallibile che in pochi minuti ridona vigore e lucentezza ai capelli. È un composto casalingo che si può preparare con semplici ingredienti già presenti nella nostra dispensa o comunque reperibili in qualsiasi supermercato.

Si dovrà preparare una maschera a base oleosa da applicare sulla testa prima di ogni lavaggio. È una pasta che sopra i 24 °C diventa solida, quindi è necessario prestare attenzione alla temperatura alla quale si lavora. Se si prepara d’inverno è essenziale una lavorazione manuale di qualche minuto in più per scaldare il composto.

Ecco come si prepara il composto “miracoloso”

La preparazione è molto semplice e divertente. Versate in un contenitore un bicchiere colmo di olio di cocco, quattro cucchiai di succo di limone appena estratto, due cucchiai di olio d’oliva e tre cucchiai di fecola di mais come addensante. Sarà necessario mescolare il composto vigorosamente fino a quando non acquista una consistenza omogenea.

A questo punto si può procedere a stendere la maschera su tutto il capello partendo dalla cute arrivando fino alle punte, molto spesso rovinate. L’applicazione dovrà durare 60 minuti durante i quali dovremmo avvolgere la chioma con la pellicola trasparente, quella usata normalmente in cucina, o anche una semplice cuffia da doccia.

Il gioco è praticamente fatto poiché da questo momento gli ingredienti agiranno sui capelli per chiudere le sfaldature e rafforzare fino all’interno il cuoio capelluto. Dopo avere lasciato lavorare la maschera si consiglia di lavare accuratamente i capelli con shampoo e balsamo che dovrà agire almeno per tre minuti.

Di fondamentale importanza è anche il risciacquo che dovrà essere abbondante e con acqua fredda. Se avete eseguito passo passo questa ricetta quasi miracolosa potrete confermare che l’effetto é assicurato; i vostri capelli saranno più forti di prima e sicuramente abbandonerete tutti quei trattamenti che fino ad oggi vi hanno deluso.