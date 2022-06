Carlo Verdone: “Mentre stavo girando un film sono dovuto correre in clinica..” | La perdita è stata devastante

Le parole di Carlo Verdone hanno emozionato la conduttrice che lo ha ospitato. Non è stata l’unica a cui è scesa la lacrima.

L’attore sa bene come usare le parole e, anche quando parla della propria vita privata, riesce sempre ad emozionare in maniera profonda. Questa volta ha parlato durante un’intervista in un programma tv, in cui ha anche rischiato di far piangere la conduttrice. Ovviamente, anche tutti gli spettatori in studio e che vedevano la scena da casa hanno sentito qualcosa di forte nelle sue affermazioni, visto che sono state molto personali.

Tutti lo conosciamo come uno dei maggiori comici del palinsesto italiano, se non, addirittura, il più stimato e seguito a livello romano. Noto per la sua fede romanista e per la grande amicizia con celebrità del territorio da cui proviene, è stato più volte spinto a divenire sindaco di Roma. Grazie a quest’ultima esperienza, ha voluto creare una serie tv su Amazon Prime, con il nome di Vita da Carlo, in cui mostra la parodia di questa storia.

Quest’ultima attività di fronte ai teleschermi è stata solo la ciliegina sulla torta di una carriera di massimo rispetto. Tutti lo conoscono in Italia per i film comici Bianco, Rosso e Verdone, oltre che a Gallo cedrone. Ma sono soltanto alcuni dei suoi capolavori, dato che vi sono da annotare anche le collaborazioni con personaggi di massimo livello cinematografico, come Alberto Sordi, con cui ha girato In viaggio con papà.

Le parole di Carlo Verdone che hanno emozionato la conduttrice

L’attore e regista è stato ospitato durante il programma presentato da Mara Venier, Domenica In. In quell’occasione è stato chiamato a parlare della sua vita privata, oltre che a tanti altri aneddoti. L’uomo ha voluto parlare proprio dell’ultima esperienza passata su Amazon Prime, sembrando soddisfatto del risultato del suo lavoro.

Entrando più nei dettagli della sua vita privata, invece, ha voluto confessare il forte dolore che ha provato quando ha perso un oggetto che era di suo padre. “Mentre stavo girando un film sono dovuto correre in clinica perché non stava bene”, ha affermato Verdone.

“Una volta morto, ho preso la sua fede e l’ho posta sul mio dito”, ha poi aggiunto. Purtroppo, però, una volta al mare un’onda gliel’ha staccata dal dito e l’ha persa, lasciandolo con una tristezza profonda. La figlia, però, gliene ha comprata un’altra identica e all’uomo è tornato il sorriso. Una volta affermate queste parole Mara Venier è sembrata esser molto emozionata e in procinto di lacrimare, visto la drammaticità dell’accaduto.