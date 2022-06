Debora Villa, il dramma della perdita di un figlio: “E’ stato come un pugno in faccia”

Attrice e comica dal sorriso contagioso. Ma una triste vicenda personale ha spento per un po’ la sua serenità. Ecco cosa le è successo

Una vicenda così drammatica da spegnere anche un sorriso così bello e contagioso come quello di Debora Villa. No, non c’è nulla da ridere nella vicenda che vi raccontiamo oggi e che ha per protagonista l’apprezzata attrice comica nativa di Pioltello.

Ha una formazione di stampo teatrale. In particolare, si specializza nel teatro di strada e nel canto. Viene ben presto notata per la televisione che conta. Partecipa infatti a programmi televisivi sulle reti Mediaset e Rai tra cui “Colorado Cafè”, “Sputnik”, “Super Ciro”, “Rido e Scatafascio”.

E’ maggiormente famosa in particolare per il ruolo della segretaria Patti nella sitcom “Camera Café”, ideata e interpretata da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Per qualche puntata è un’inviata del programma Le Iene. Dal 2005 al 2008 è co-conduttrice, a fianco di Enrico Bertolino, di “Glob – L’osceno del villaggio” su Rai 3. Un’esperienza molto importante per lei, dato che, anche quando non conduce più il programma è invitata frequentemente come ospite.

Nel 2009 è, con Alessia Marcuzzi, protagonista della sitcom “Così fan tutte” e, nello stesso anno, entra nel cast di Zelig. Nel 2010 scrive il libro “Amo un bastardo” (ma non è il mio cane), edito per la Mondadori.

Insomma, un’artista eclettica, che partecipa anche a diverse fiction. Già detto di quella con Alessia Marcuzzi, dal 12 aprile 2012 al 4 giugno 2013, prende parte alla fiction “Benvenuti a tavola – Nord vs Sud”, nella parte di Elisabetta Conforti. Nel 2014 recita nel ruolo di Annamaria nella sesta stagione della serie “I Cesaroni”

Nell’autunno 2012 in coppia con l’attore Alessandro Sampaoli, partecipa e si classifica al primo posto nella prima edizione del reality-game di Rai 2 “Pechino Express. Per lei anche la radio: da agosto 2013 conduce No comment, trasmissione del mattino di Radio Monte Carlo.

Il grande dolore di Debora Villa

Nel 2015 recita nel film di Paolo Costella “Matrimonio al Sud” e poi il sequel “Un Natale al Sud”. Non è l’unica esperienza cinematografica, dato che, ancor prima, aveva recitato in “Fuga dal call center” e “Il cosmo sul comò”, entrambi film del 2008.

Una carriera lanciatissima. Debora Villa è apprezzata da tutti, per la sua bravura e per la sua simpatia. Come dicevamo, un sorriso contagioso che, però, una drammatica vicenda di vita personale ha spento. Prima di avere la bellissima Luisa, nata dalla relazione con l’ex marito Mirko Donno, Debora Villa, infatti, ha perso un bimbo.

Una vicenda drammatica, di quelle che segnano una donna. L’attrice e comica l’ha raccontata a “Verissimo” e poi a “Vieni da me”, aprendo il proprio cuore a Silvia Toffanin e Caterina Balivo.

“Per fortuna, e lo dico tra virgolette, era solo di tre mesi ma è stato come prendere un pugno in faccia. Mi ha destabilizzata tantissimo non solo a livello ormonale, ma anche a livello psicologico. Mi sono consolata da sola, come spesso le donne fanno”. Oggi, fortunatamente, Debora sembra aver superato quell’immenso dolore.