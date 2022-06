Marco Bocci, il segreto che lo accompagna fin dagli esordi: nessuno sa perché lo abbia fatto

Ha avuto una relazione con la brava e bella cantante Emma Marrone. Ma dal gennaio 2014 è legato sentimentalmente alla collega Laura Chiatti

I ruoli più noti interpretati sono entrambi due poliziotti. Tutti noi, infatti, lo ricordiamo nei panni del del commissario Nicola Scialoja nella serie televisiva Romanzo Criminale e del vicequestore Domenico Calcaterra nella serie TV Squadra antimafia. Stiamo parlando evidentemente di Marco Bocci, apprezzato attore 43enne. Ma sapete che Marco Bocci non è il suo vero nome?

Ebbene sì, utilizza uno pseudonimo fin dagli esordi, nel 2000. Inizia con il teatro, per poi spostarsi sul cinema e le fiction. Tra i suoi lavori ricordiamo senza dubbio uno dei primi: “i film I cavalieri che fecero l’impresa” (2001), regia di Pupi Avati, con Raoul Bova. Ma lavora molto di più in televisione. A cominciare dalla serie tv “Incantesimo 8” (2005-2006).

Ma, come detto, sono due i ruoli iconici. Quello di Domenico Calcaterra dalla terza stagione di “Squadra antimafia – Palermo oggi”. Dalla quinta stagione passa a ruolo di protagonista, sostituendo Simona Cavallari uscita di scena nella stagione precedente, con la messa in onda su Canale 5 dal 9 settembre 2013. Esce di scena alla settima stagione nel 2015.

Ma, soprattutto, in “Romanzo Criminale – La serie”, quello del Commissario Scialoja, interpretato da Stefano Accorsi nell’omonimo film diretto da Michele Placido. Un grande successo per la storia, tratta dal libro del magistrato Giancarlo De Cataldo, che ripercorre gesta e crimini della Banda della Magliana e dei suoi membri.

Il vero nome di Marco Bocci

Per lui anche tre film come regista: il cortometraggio “Incline al benessere: forse perde la salute cercandola” (2018) e poi “A Tor Bella Monaca non piove mai” (2019) e, recentissimo, “La caccia” (2022).

Marco Bocci ha avuto una relazione con la brava e bella cantante Emma Marrone. Ma dal gennaio 2014 è legato sentimentalmente alla collega Laura Chiatti. Attrice di altrettanto successo che ricordiamo in pellicole come “Gli amici del bar Margherita” (2009) di Pupi Avati, “Baarìa” (2009) di Giuseppe Tornatore, “Romanzo di una strage” (2012) di Marco Tullio Giordana. E in tv “Carabinieri”, “Braccialetti rossi”, “1993” e “1994”.

La coppia si sposa il 5 luglio dello stesso anno e annuncia l’attesa di un bambino. Il loro primogenito, Enea, nasce il 22 gennaio 2015 presso l’ospedale di Perugia. L’8 luglio 2016 nasce il secondogenito Pablo. Insomma, una vita professionale e personale molto intensa per Marco Bocci. Che, in realtà, non si chiama Marco Bocci.

Il vero nome dell’attore, infatti, è Marco Bocciolini. E’ nato a Marsciano, in Umbria, in provincia di Perugia è ha deciso di usare un nome d’arte fin dai suoi esordi. Ed è diventato famoso così.