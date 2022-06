Miopia e presbiopia: ecco cosa bisogna consumare a tavola per migliorare la vista subito

La stragrande maggioranza di popolazione deve portare gli occhiali o, quantomeno, è dipendente dalle lenti a contatto. Ci sono però alcuni accorgimenti da prendere a tavola per migliorare la qualità vista. Ecco quali alimenti aiutano la salute dei nostri occhi.

Con il passare degli anni, ma soprattutto con l’aumento spropositato dell’utilizzo di computer, tablet e smartphone, i problemi alla vista sono vertiginosamente aumentati. Sempre più spesso anche i bambini sono costretti ad indossare di occhiali.

È facile prevenire o perlomeno ritardare l’insorgere di miopia e presbiopia e aiutare gli occhi a vedere meglio scegliendo alcuni cibi in particolare. L’alimentazione sana ed equilibrata é infatti un toccasana per la nostra salute e viene in soccorso di molti disturbi del nostro organismo.

Quali cibi scegliere per aiutare la vista

Per aiutare la salute dell’occhio sono fondamentali alimenti che contengono antiossidanti derivati dalle vitamine e dai pigmenti organici. I cibi che contengono carotenoidi, luteina e soprattutto vitamina C ed E sono essenziali per prevenire la riduzione della vista.

Non tutti sanno che fondamentale per la salute dell’occhio é il consumo dell’olio extravergine di oliva. La sua composizione chimica interviene sulla secchezza della cornea e aiuta a prevenire l’insorgenza della degenerazione oculare tipica della terza età.

Quando scegliamo il tipo di verdura da consumare ad ogni pasto indirizziamoci verso quelle con pigmentazioni calde e cioè di colore arancione, rosso e giallo. Le loro sfumature rivelano l’intensa presenza di beta carotene che influisce positivamente sulla funzionalità della retina. La sua azione aiuta a migliorare la visione notturna e collabora per l’idratazione dell’occhio.

Lo stesso discorso vale per la frutta, ricca di vitamina C. È preferibile anche in questo caso scegliere prodotti dal colore arancione o giallo, come il pompelmo, le arance ed in generale tutti gli agrumi. Oltre alla presenza di antiossidanti, questi vegetali stimolano la produzione del collagene, che è un componente fondamentale per la mobilità oculare poiché agisce direttamente su muscolo dell’occhio.

Il pesce azzurro è importante per il nostro benessere fisico

Un altro alimento che é ricco di sostanze benefiche per la nostra salute ed in particolar modo per i nostri occhi é il pesce azzurro. Questo particolare prodotto ittico contiene un alto contenuto di acidi grassi buoni, gli omega 3, che sono fondamentali per prevenire i problemi della vista.

È dunque possibile prevenire qualsiasi disturbo, ma è necessario anche uno stile di vita sano ed equilibrato. È una scelta intelligente rinunciare a qualche ora davanti al computer a favore di una bella passeggiata all’aria aperta. La luce naturale insieme ad un po’ di movimento sono sicuramente fondamentali per ritrovare il benessere fisico e mentale di cui abbiamo bisogno.