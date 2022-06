Ornella Vanoni è stata l’amante di un grande della musica italiana | Il retroscena sulla fine dopo anni

Ornella Vanoni è un’artista straordinaria che ancora oggi è amatissima in tutto il mondo. La sua carriera parla da sola, ed anche nella sua vita privata non sono mancate storie importanti. Una in particolare, di cui ha voluto recentemente parlare.

Ornella Vanoni è davvero difficile da non conoscere, soprattutto per gli appassionati di musica. Ha infatti dedicato la sua intera vita al mondo della musica, realizzando un successo dopo l’altro ed emozionando davvero milioni di persone in Italia e non solo.

Non per niente, è soprannominata “La signora della canzone italiana”. E’ infatti fra le artiste italiane più longeve in assoluto, essendo in attività dal 1956. E’ anche fra le più prolifiche, avendo pubblicato oltre cento lavori fra album e raccolte varie.

E’ considerata una delle migliori interpreti in assoluto della musica italiana, oltre che fra le più amate: ha venduto oltre 65 milioni di dischi. Si è sposata con l’imprenditore Lucio Ardenzi, dal quale ha avuto suo figlio Cristiano.

Con quest’ultimo, ha avuto un rapporto davvero complicato negli anni, anche a causa della carriera di Ornella che l’ha condotta spesso lontana dalla sua famiglia. Tornando alla sua vita sentimentale, quello con Lucio Ardenzi non è stato l’unico grande amore nella vita di Ornella Vanoni.

Ornella Vanoni ed il racconto del suo amore per Gino Paoli

Ornella Vanoni non ha mai nascosto di aver amato alla follia Gino Paoli, durante il matrimonio del cantante con la moglie Anna Fabbri. Quest’ultima, non ha mai accettato la storia d’amore fra i due artisti.

Anche di questo, Ornella Vanoni ha parlato poco meno di un anno fa. Ha infatti spiegato che i due erano innamoratissimi, ma lui aveva già una moglie. A causa di questa travagliata relazione, Ornella ha poi deciso di mollare l’uomo.

In primis, perché la moglie di Paoli gli aveva chiesto di lasciarlo andare. Ed in secondo luogo, perché – ammette – non è mai stato nel suo DNA lottare assiduamente per tenere stretto a sé un uomo a cui tiene (o teneva) particolarmente.

Ma che rapporto hanno, oggi, Gino Paoli ed Ornella Vanoni? Nonostante la grande storia d’amore che i due hanno vissuto, sono riusciti nel tempo a costruire un rapporto di sana amicizia.

In tal senso, la cantante ha un progetto davvero importante in serbo da condividere insieme al cantante. I due, infatti, intendo esibirsi in coppia in un concerto per i loro 90 anni. Insomma, quando parliamo di Ornella Vanoni, non possiamo non nominare il suo grande amore – per quanto complesso – condiviso con Gino Paoli.