Prova costume alle porte, ecco il cibo che elimina anche la cellulite | E’ un concentrato di benessere

È sufficiente un’assunzione regolare anche se molto ridotta di questo alimento per migliorare la nostra forma fisica e mentale. In questo modo potremmo combattere gli inestetismi della cellulite, ma prevenire anche numerosi disturbi dell’organismo.

E’ incredibile come in un alimento così, si possano concentrare tanti effetti benefici tutti insieme. Possiede proprietà depurative che migliorano le prestazioni del nostro organismo sia a livello di circolazione che di funzionamento dei nostri apparati.

Questo cibo contiene acido oleico che è in grado di combattere il colesterolo cattivo in circolo nel nostro apparato circolatorio; di conseguenza è essenziale per contrastare i problemi di ipertensione e cardiocircolatori.

Con il suo potere depurativo aiuta ad eliminare la pelle a buccia d’arancia

Il suo effetto disintossicante, che è specifico soprattutto a livello del fegato, porta ad un netto miglioramento della circolazione periferica e conseguentemente all’eliminazione degli antiestetici cuscinetti di cellulite.

Possiede un’alta concentrazione di fibre che sono fondamentali per ristabilire il benessere intestinale e stimolare la funzionalità del nostro apparato digerente. Ecco perché i medici consigliano l’assunzione di 25 grammi al giorno per combattere i problemi di stitichezza.

È fondamentale anche per donare energia al nostro corpo poiché contiene degli amminoacidi fondamentali come integrazione per chi svolge un’attività fisica moderata o intensa. Andando ad agire sul nostro sistema nervoso è in grado anche di stimolare la concentrazione e migliorare le prestazioni mnemoniche. La sua assunzione è indicata anche per persone che soffrono di patologie degenerative a livello cerebrale.

I semi di sesamo, concentrato di salute e benessere

Stiamo parlando dei gustosissimi semi di sesamo che solitamente si usano per condire le insalate, arricchire l’impasto del pane o decorare torte rustiche e snack dolci o salati. Il sesamo, contiene degli importanti componenti chimici come lo Zinco ed il Calcio. Questi elementi sono nutrienti essenziali per contrastare l’insorgenza dell’osteoporosi. E per questo motivo che i semi di sesamo sono consigliati per le donne in menopausa e comunque con l’avanzare dell’età.

Sono un vero e proprio concentrato di benessere poiché contengono un gran numero di vitamine del gruppo B 6 e del gruppo E, fibre, proteine e acidi grassi buoni. Sono consigliati anche per chi soffre di problemi sanguigni poiché contengono un’alta concentrazione di Ferro, componente essenziale dell’emoglobina.

Il Potassio e il Fosforo, presenti in alta concentrazione all’interno di questi semi, aiutano decisamente le prestazioni mentali ed è per questo che il mondo scientifico assicura le proprietà benefiche di questi piccoli semi.

Insomma, una costante assunzione dei semi di sesamo aiuta il nostro organismo a ritrovare un equilibrio sia a livello fisico che mentale ed è per questo che si consiglia di integrare la propria alimentazione con questo concentrato di benessere che, qualità da non sottovalutare, arricchisce i nostri piatti con un tocco di sapore in più.