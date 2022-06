Ciro Priello, incredibile il rifiuto che ha ricevuto | La “sconfitta” del vincitore di LOL

È stato il grande vincitore di LOL-chi ride fuori e da quel momento si è fatto conoscere al grande pubblico. La carriera di Ciro Priello, però, non è stata sempre in discesa. Il comico ha dovuto affrontare un grande rifiuto professionale.

La sua attività nasce come youtuber. Ciro Priello ha iniziato in Internet la sua attività di comico. Classe 1986, fin da bambino è stato appassionato di arte. Il suo più grande talento è sicuramente la recitazione ed è per questo che è conosciuto al grande pubblico. Ma il suo passato non è noto a tutti e Ciro ha dovuto affrontare anche dei grandi insuccessi.

Ciro Priello, insieme ai suoi amici d’infanzia ha costruito il suo futuro

I suoi amici d’infanzia sono Simone Ruzzo, Francesco Capaldo, in arte Francesco Ebbasta, e Alfredo Felaco che insieme a lui formano il gruppo comico The Jackal; dal 2005 producono video e contenuti web divertentissimi. Il loro successo è stato quasi immediato e in poco tempo il gruppo diventa virale a tal punto da essere notati anche dalle produzioni televisive.

Il primo ad approdare in televisione è proprio Ciro, il rappresentante del gruppo. Nella vita privata l’intrattenitore napoletano è sposato con la blogger Maura Iandoli. I due vivono a Napoli e nel 2016 hanno dato alla luce la loro primogenita Anna.

Ciro ha una pagina Instagram molto seguita che conta milioni di fan; l’attore frequentemente pubblica contenuti sulla sua vita privata e lavorativa. La sua grande occasione è arrivata con la partecipazione al programma dallo strepitoso successo di Prime tv LOL-chi ride è fuori.

In quell’edizione Ciro Priello è arrivato fino in finale accanto all’attrice comica Katia Follesa. È riuscito a vincere l’ultimo duello a colpi di battute facendo ridere la simpaticissima attrice. Dopo aver vinto 100.000 €, Ciro ha dichiarato di aver donato la somma alla Fondazione benefica Action Aid. A seguito della fama conquistata con quella partecipazione ha ottenuto anche la conduzione del programma su tv 8 Name the Tune, già condotto da Enrico Papi.

Il grande rifiuto che Ciro ha dovuto affrontare

Il pubblico però non sa che Ciro ha un passato da ballerino. Si è allenato molti anni presso l’Accademia di danza di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo dimostrando di avere un talento innato per il ballo. Nonostante il suo impegno e la sua predisposizione Ciro ha dovuto fare i conti con un brusco rifiuto.

Nel 2002, infatti, ha provato ad entrare nella scuola di Amici e, nonostante abbia superato diversi step e si sia avvicinato molto alla selezione finale non è riuscito ad accedere alla fase finale del talent. E’ stata forse quella porta chiusa in faccia a dare una forte spinta per intraprendere la carriera di comico che oggi gli dà così tante soddisfazioni.