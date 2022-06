Gianluca Grignani, altro che problemi: il rocker italiano vive in paradiso | Avete visto la sua villa?

Al di sopra di ogni critica, lui, dichiara che onestamente preferisce vivere e suonare. Cantautore, chitarrista e produttore discografico, nonostante non sia sulla cresta dell’ onda, continua a dedicarsi alla musica; Negli ultimi due anni di pandemia ha pubblicato quattro suoi singoli.

Questo nostrano rocket man ha fatto spesso parlare di se soprattutto nelle sue ultime esibizioni dove sono emersi i suoi problemi personali. Nonostante tutto è riuscito a ritagliare i suoi spazi di vita, e che spazi! La sua abitazione è un sogno per tutti anche per i suoi colleghi vip.

Il cantautore italiano anche se è rimasto lontano dalle scene fino al 2022, continua ad essere amato dai suoi molti fan che non lo hanno mai abbandonato. Parliamo di Gianluca Grignani. Il rocket man italiano tormentato e inquieto negli anni novanta ha dato voce alle emozioni di tanti attraverso brani come “Destinazione paradiso” (disco diamante), La fabbrica di plastica, Sdraiato su una nuvola, Uguali e diversi e Il re del niente (dischi di platino), Campi di popcorn e Romantico Rock Show (disco d’oro).

Gianluca Grignani è stato sempre un artista dall’ animo in tumulto, anche nella sua ultima apparizione a Sanremo apprezzata da molti, discutibile per altri, è emerso il suo tormento.

Negli ultimi anni di esibizioni spesso è stato ingiustamente giudicato e criticato per i suoi comportamenti probabilmente discutibili che l’ hanno reso vittima anche di bullismo. Sicuramente Grignani si è distinto sulla scena del pop-rock all’ inizio della sua carriera per la sua voce e la sua forte personalità. Il suo genere diverso e non consueto sulla scena musicale italiana ha raccolto grande successo della critica e del pubblico.

Il cantautore ha venduto oltre 5 milioni di dischi non spinti dalla distribuzione, quindi un risultato enorme per il panorama musicale italiano. Questo ha contribuito chiaramente ad uno stile di vita agiato. La sua dimora è lo specchio del successo; una villa meravigliosa fra le colline di San Colombano, una zona vicino Milano. Immerso nel verde e a due passi da una grande metropoli, il rocket man può vivere nella tranquillità come le più grandi stelle dello spettacolo.

La casa dei sogni ha una superficie di 623 metri quadrati e grandi vetrate da dove ammirare il paesaggio con un giardino tutto intorno di 1500 metri quadrati. Un posto da fare invidia a chiunque persino ai suoi colleghi! Gianluca Grignani sicuramente ha affrontato grandi problemi personali e la sua vita non è stata sempre facile ma grazie alla sua genialità e tenacia ha saputo riscattarsi e può godere nonostante la sua giovane età, di una dimora paradisiaca.