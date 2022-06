Gianluigi Nuzzi, sapete chi è la moglie del conduttore di “Quarto grado”? E’ una collega del giornalista

Il pubblico televisivo ha ormai imparato ad apprezzare la professionalità di Gianluigi Nuzzi, da anni al timone di “Quarto Grado”. In merito alla sua vita privata si sa davvero pochissimo, ma anche la moglie è in realtà un personaggio noto.

Ottenere popolarità grazie a un’esperienza in Tv è più che naturale e Gianluigi Nuzzi ne è la dimostrazione. Il giornalista, infatti, ha iniziato a farsi conoscere maggiormente dal pubblico da quando ha preso il timone di “Quarto Grado” in sostituzione di Salvo Sottile, nonostante ormai da anni fosse uno degli inviati di punta del quotidiano “Libero”. All’attività da conduttore affianca anche quella da saggista, volto a mettere in luce fatti poco limpidi che si sono verificati in Vaticano.

Tra le sue opere di maggiore successo c’è “Vaticano Spa”, uscito nel 2009 e tradotto in ben 14 lingue. Non è mancato nel suo curriculum anche un libro inchiesta dedicato alla ‘Ndrangheta, “Metastasi”, a conferma di quanto lui voglia fare il possibile per mostrare ai suoi lettori alcuni aspetti poco trasparenti della vita del nostro Paese. Da sempre lui vuole però essere fedele a un principio: si deve parlare di lui esclusivamente per la sua attività professionale e non per quella privata.

Conoscete la moglie di Gianluigi Nuzzi? Lei è davvero bellissima

Chi è abituato a seguire “Quarto Grado” sa bene come Gianluigi Nuzzi abbia in alcune occasioni fatto accenno alla famiglia. Questo è avvenuto raramente proprio perché sia lui sia la moglie vogliano cercare di non apparire eccessivamente.

Il giornalista, infatti, è sposato da anni con Valentina Fontana, da cui ha avuto due figli, Edoardo, nato nel 2007, e Giovanni, arrivato invece nel 2010. A riempire le vite di questa famiglia c’è anche la loro cagnolina, Nina, una Golden Retriver, che è stata spesso presente nello studio di “Quarto Grado”.

Nonostante lui sia presente sui social, sono davvero rarissime le immagini che lo ritraggono insieme alla donna della sua vita. Come per molti altri colleghi, anche Nuzzi ha trovato l’amore con una donna che fa il suo stesso lavoro. Valentina, infatti, è da anni giornalista freelance, professione che ha iniziato a fare subito dopo il conseguimento della laurea all’Università Statale di Milano.

Nel corso degli anni ha collaborato con diverse testate, tra cui il quotidiano libero, oltre a essere stata ufficio stampa per ATM, la società dei trasporti milanese. Lei sembra essere davvero la prima “tifosa” del marito”: non a caso, lo incoraggia a scrivere libri perché senza questa attività lui si sente un uomo incompleto.