Keanu Reeves: rivelazione sorprendente sulla famosissima attrice | Le sue parole hanno lasciato tutti di stucco

Keanu Reeves, uno degli attori più famosi del panorama mondiale ha recentemente rivelato un sorprendente retroscena su una sua famosissima collega.

Sempre quell’espressione un po’ triste. Quello sguardo malinconico. Keanu Reeves è uno degli attori hollywoodiani più noti. Ma è anche l’antidivo per eccellenza. Finalmente la verità sul perché non si è dichiarato a una famosa collega di Hollywood.

Recentemente è tornato in auge vestendo nuovamente in panni di Neo nel quarto capitolo della saga di Matrix. Tanti fan attendevano, da quasi vent’anni ormai, che potesse tornare nei panni dell’Eletto.

Altri suoi ruoli notevoli includono il gigolò Scott Favor nel dramma “Belli e dannati”, Jack Traven in “Speed”, Shane Falco in “Le riserve”, il principe Siddhārtha in “Piccolo Buddha”, l’avvocato Kevin Lomax nel thriller soprannaturale “L’avvocato del diavolo”, con un grande Al Pacino, il detective Johnny Utah in “Point Break”, John Constantine nell’omonimo film, Johnny Mnemonic e John Wick nelle pellicole dallo stesso nome.

Insomma, la carriera di Keanu Reeves è lunghissima. E questi sono solo alcuni dei film che lo hanno reso un attore famosissimo. Ma nonostante il successo, gli introiti, la celebrità, Keanu Reeves è rimasto sempre un tipo schivo, poco incline al jet set. L’antidivo per eccellenza. E nel corso di una recente trasmissione statunitense, è emerso che Keanu Reeves aveva una vera e propria cotta per una collega famosissima di Hollywood. Ma non si è mai dichiarato, pur avendo i due recitato insieme!

La cotta per Sandra

“Mai uscita con lui… C’è qualcosa di me che immagino non gli sia piaciuta”. A parlare è Sandra Bullock, una delle attrici più famose e più belle del panorama Hollywoodiano. 57enne, vanta una lunga carriera con tantissimi premi in bacheca. Qualche esempio: nel 2009 per la sua interpretazione nel film biografico “The Blind Side”, si aggiudica l’Oscar alla miglior attrice, il Golden Globe per la migliore attrice in un film drammatico. Nel corso della sua carriera ha inoltre ricevuto una seconda nomination al Premio Oscar per la migliore attrice per il film sci-fi “Gravity”.

Tra i suoi titoli più conosciuti, ricordiamo “Demolition Man” (1993), “Il momento di uccidere” (1996), “Miss Detective” (2000) e il recente “Bullet train”, del 2022. Ma con Keanu Reeves ha recitato nel film cult “Speed” del 1994.

Ebbene, a distanza di quasi 30 anni, si scopre che entrambi avevano una cotta reciproca. Tutto avviene nell’ambito di una trasmissione statunitense in cui sia Keanu Reeves, che Sandra Bullock sono ospiti. La bella attrice ammette di esser stata invaghita del collega. E lo stesso Keanu, con la timidezza di sempre, ammette: “Ovviamente non sapeva che avevo una cotta per lei”. Beh, ragazzi, siete sempre in tempo per recuperare il tempo perduto…