Karina Cascella, il duro sfogo della showgirl: “..chi insulto oggi?..”

Karina Cascella, la bella showgirl si è sfogata in una maniera mai vista prima. Le sue parole si sono fatte sentire eccome, dichiarazioni che non possono passare inosservate.

Karina Kascella, nata ad Aversa in provincia di Caserta il 22 gennaio 1980, è nota ai più come showgirl, opinionista e pure influencer di grande successo. Usa molto i social media, come dimostra uno dei suoi post più recenti.

Ma procediamo per gradi; la sua carriera televisiva ha spiccato il volo grazie alla sua partecipazione a “Uomini e donne”. Ha una figlia, Ginevra, avuta dall’ex tronista Salvatore Angelucci. E’ attualmente legata a Max Colombo, uomo che da un po’ di anni a questa parte sembra essere davvero in grado di renderla felice.

Lei che, purtroppo, ha avuto un’infanzia molto difficile. Il padre beveva spesso e non capitava di rado che lei dovesse assistere alle violenze nei confronti di sua madre. Una figura fondamentale della sua vita, che se n’è andata troppo presto.

Dopo la scomparsa della madre, Karina ha iniziato a fare vari lavori come babysitter e non solo, riuscendo ad entrare in tv proprio nel programma che le dona maggiore popolarità, Uomini e donne. Nel 2008 vince il reality show “La talpa”.

Karina Cascella si fa sentire sui social: lo sfogo non è passato inosservato

Karina Cascella si fa sentire sui social media. Lei che è un’influencer molto seguita, sul proprio profilo Instagram ha accompagnato una fotografia che la ritrae in primo piano con una didascalia davvero molto lunga e piena di significato.

Ha parlato infatti dell’utilizzo dei filtri, che fanno discutere molte persone perché difficilmente si può notare il reale aspetto di una persona in questo mood. Lei, dal canto suo, cerca di mostrarsi esattamente com’è.

Ma anche in questo caso, ha spiegato che viene criticata, tanto da essere accusata di essere rifatta. Sarà vero? Per niente. L’opinionista tv ha infatti ammesso di usare il trucco per farsi più bella, del resto come altre splendide donne.

Purtroppo, però, sui social media è più facile insultare che cercare di diventare persone migliori ogni giorno di più. “C’è gente che si sveglia al mattino e dice: ‘Chi insulto oggi?’. Complimenti, che bella vita che avete”.

Così chiude l’importante concetto di Karina Cascella. E’ noto il modo di interagire che hanno spesso molti utenti sui social media. E ad esserne stata “vittima”, questa volta, proprio Karina. Che però ha saputo rispondere a dovere alle critiche su di lei.