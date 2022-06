Paolo Bonolis: “Ho sofferto molto…” | Il racconto straziante del “compagno” di Luca Laurenti

E’ uno dei conduttori più apprezzati e, soprattutto, tra i più ricchi della televisione. Ma nella sua vita anche qualche rimpianto

Ne è passato di tempo da “Bim bum bam”. In quel periodo, un giovanissimo Paolo Bonolis intratteneva i più piccoli tra un cartone animato e l’altro. Oggi, invece, è un conduttore di enorme successo. Ma nella sua vita anche sofferenza familiare. E’ stato lo stesso popolare presentatore televisivo a raccontarsi a cuore aperto.

E’ uno dei conduttori più noti e simpatici del mondo televisivo. Una carriera lunghissima iniziata con “Bim bum bam”, ma che ha avuto picchi di successo elevatissimi. Da “Tira e molla” a “Ciao Darwin” e “Chi ha incastrato Peter Pan”. Quasi sempre in coppia con il maestro Luca Laurenti. Anche ora con “Avanti un altro”.

E’ specializzato in “quiz show”, ovviamente resi molto più originali grazie alla sua verve. Non ha mai fatto mistero di amare la tv spazzatura, anche in “Ciao Darwin” ha più volte ironizzato sul punto. Ma, ovviamente, tutti ricordiamo anche l’esilarante edizione 2009 del Festival di Sanremo.

Dopo la fine della relazione con la showgirl Laura Freddi, Paolo Bonolis si è legato sentimentalmente a un’altra bionda, Sonia Bruganelli. I due stanno insieme da circa vent’anni. Una coppia longeva, forse aiutata anche dalla qualità della vita di entrambi. La stessa Sonia, infatti, da qualche tempo ha iniziato un percorso televisivo come opinionista nei reality show.

La sofferenza per il figlio Stefano

Insieme al suo amico e collega di lavoro Luca Laurenti, con il quale collabora dal 1991, forma una delle coppie più longeve e apprezzate della televisione italiana. Al 2019 è tra i conduttori più pagati della televisione italiana (più di Maria De Filippi e Gerry Scotti), legato a Mediaset con un contratto di circa 10 milioni di euro annui. Ma nella sua vita anche una vicenda dolorosa. E’ stato lo stesso Bonolis a raccontarla nel proprio libro.

Il protagonista è il figlio Stefano, avuto dal matrimonio con Diane Zoeller che è durato dal 1983 al 1988. Nel libro autobiografico “Perché parlavo da solo”, Bonolis ha raccontato del rapporto inizialmente problematico con il figlio Stefano, nato in un periodo in cui Bonolis non era ancora totalmente appagato dalla sua vita.

Per questo, soprattutto nei primi anni, il conduttore è stato distante dal figlio: “Per lui ho sofferto perché l’ho visto crescere fino ai 4 anni, poi l’ho perduto, poi l’ho ricercato. Oggi finalmente siamo vicini. Stefano è un uomo libero, generosissimo e buono”.

I due, fortunatamente, hanno superato ogni problematica. Oggi Stefano vive negli Stati Uniti e ogni volta che torna in Italia non perde occasione di stare vicino al padre. Anche per recuperare il tempo perduto.