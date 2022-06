Sabrina Salerno, la temperatura sale e lei si spoglia | Gli scatti “bollenti” che hanno scatenato i fans

Ci risiamo! Sabrina Salerno ha deliziato per l’ennesima volta i suoi fan con degli scatti da far mozzare il fiato. Il suo fare provocante ha tenuto incollati allo schermo migliaia di follower. Lo zoom sulla scollatura è d’obbligo.

È da sempre una protagonista del mondo della musica e dello spettacolo. Ha dominato la scena negli anni ’80 grazie alle interpretazioni delle sue più famose canzoni e oggi è ritornata in auge come apprezzatissimo personaggio televisivo. Anche i suoi social sono costantemente aggiornati ed é per questo che la showgirl conta più di un milione di follower.

Sabrina Salerno, da quarant’anni sulla cresta dell’onda

È di una bellezza che incanta. Sabrina Salerno con gli anni acquista un fascino invidiabile e suoi fan vanno costantemente in visibilio. Il suo più grande successo lo ha raggiunto negli anni ’80 quando era una vera e propria star della scena musicale nazionale ed internazionale. Suoi sono gli indimenticabili brani come Boys, hot girl, All of me, Siamo donne ed è Erase rewind.

Con i suoi pezzi ha fatto ballare e cantare mezza Europa per vari decenni. Una paladina delle donne che, insieme a Joe Squillo è riuscita a portare un forte messaggio di emancipazione femminile. Nell’ultimo periodo l’abbiamo vista frequentemente in diversi programmi televisivi, l’ultimo in ordine cronologico il quiz musicale di tv 8, Name the tunes.

La cantante ha sicuramente ricevuto un dono da Madre Natura; non può passare inosservata infatti la sua grande bellezza che anche a 54 anni é sempre fiorente. Da non crederci, ma Sabrina da ragazza non si piaceva e si trovava parecchi difetti. Quello che oggi è diventato uno dei punti di forza del suo fascino, lo strabismo di Venere, da giovane l’ha fatta nascondere e coprirsi.

La sua forma perfetta nel post sui social

Oggi ha confermato di essere una donna vanitosa che tiene molto al suo aspetto fisico. L’impegno nel rimanere così tonica ed in forma è evidente e la stessa showgirl ha ammesso di seguire una dieta equilibrata e un allenamento costante.

Sabrina Salerno ancora oggi e una bomba sexy come conferma con il suo ultimo post su Instagram. Sono degli scatti che la ritraggono a bordo di uno yacht tra le onde del mare. La bella Sabrina si fa ritrarre con un micro bikini che a stento contiene il suo florido seno.

A completare l’immagine sexy una collanina che si adagia maliziosa all’interno del seno. Lo sguardo come al solito é ammaliante e incanta i moltissimi follower. L’estate sembra arrivata anche per lei e se questo è l’inizio ne vedremo sicuramente delle belle.