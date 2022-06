Un medico in famiglia, ricordate Annuccia la nipotina di Nonno Libero? Oggi é praticamente irriconoscibile

Oggi come immaginerete è una donna. La dolce Annuccia che tutti ricordano tra le braccia di Nonno Libero – Lino Banfi, è cresciuta ed è diventata praticamente irriconoscibile. La bella attrice ripercorre il passato parlando di quel periodo che l’ha vista protagonista della serie televisiva più amata dagli italiani.

Incredibile a credersi, ma Annuncia Martini, nella vita Eleonora Cadeddu, ha iniziato a recitare in televisione nel 1998 quando aveva solo tre anni! Una bambina piccolissima che ha incantato il pubblico italiano con il suo fare dolce e delicato. Passò molti anni accanto a quello che è diventato a tutti gli effetti un nonno adottivo, Lino Banfi.

Gli anni della sua infanzia passati sul set

La bella bambina bionda è cresciuta sul set cinematografico poiché ha registrato la sua ultima puntata di Un medico in famiglia quando aveva da poco compiuto 18 anni. Quindici anni di riprese che hanno fatto trasformare Annuccia in Anna. La giovane ragazza è infatti cresciuta accanto alla sua “famiglia cinematografica”.

Eleonora Cadeddu ad oggi sembra avere abbandonato definitivamente il mondo dello televisione poiché già da tempo si impegna quasi esclusivamente nel teatro ed è diventata una bravissima maestra di recitazione per bambini.

Ripercorrendo il suo passato, la Cadeddu ha raccontato del provino affrontato per iniziare a recitare in Un medico in famiglia: lei e suo fratello Michael Cadeddu, che nella serie interpreterà Ciccio, vennero subito presi.

Eleonora era troppo piccola per imparare la parte a memoria e per questo gli attori inventavano degli escamotage per far credere alla bambina di essere nella realtà. “Per me Lino Banfi era come un nonno; sapevo che non lo era di sangue, ma era come se fosse uno zio acquisito. Lo chiamavo nonno anche fuori dal set” queste le parole affettuose che Eleonora ha dedicato al grande attore, suo compagno di recitazione di tantissimi anni.

L’esperienza di Eleonora come esempio per molti giovani attori

Oggi Eleonora Cadeddu può parlare per esperienza dell’attività di recitazione per bambini. Consiglia alle mamme di far mantenere la testa sulle spalle ai propri figli.

Certamente la vita condotta dai piccoli attori è differente dai loro coetanei. Nessun compleanno, gita e pomeriggio spensierato con gli amici; l’agenda da seguire è molto serrata e difficilmente ci si può concedere una pausa.

Il consiglio che si sente di dare Eleonora é quello di stare vicino ai propri ragazzi. “Chi ha successo da bambino, poi cambia fisicamente, caratterialmente e sparisce: una cosa che può mandarti fuori di testa. Arrivi in cima e dalla cima cadere fa più male. Mantenere i piedi per terra aiuta ad attutire quella caduta, che tanto prima o poi arriva”.