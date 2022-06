Valerio Staffelli, avete mai visto la moglie? Anche lei é un volto noto della televisione

Da anni celebrità sugli schermi di Canale 5, Valerio Staffelli, oggi 58enne, ha una famiglia bellissima. E famosissima…

Tutti lo conosciamo come storico inviato di “Striscia la notizia”. Colui che consegna, talvolta con polemiche, talvolta con aggressioni, l’ormai celeberrimo “Tapiro d’oro”. Ma Valerio Staffelli ha una famiglia bellissima. Per esempio, conoscete la moglie? E’ un ex volto noto della televisione.

Da anni celebrità sugli schermi di Canale 5, Valerio Staffelli, oggi 58enne, esordisce in radio nel lontano 1978. Nato a Milano, muove i primi passi proprio in un’emittente meneghina: Radio Capo Nord. Dopo qualche apparizione su Rete 4, il grande salto.

Nell’edizione 1996-1997 diviene inviato per “Striscia la notizia”. E lui che consegna l’ormai celebre “Tapiro d’oro”, premio satirico consegnato a persone che a giudizio della redazione del programma abbiano compiuto o subito qualcosa di originale e di non propriamente positivo.

E per attapirati si intende che abbiano attraversato vicende sfortunate o siano stati coinvolti in episodi spiacevoli. L’idea di consegnare a questi personaggi un premio a forma di tapiro deriva dal fatto che essi, a causa di ciò che gli è accaduto, dovrebbero essere tristi o giù di morale. E, quindi, avere il cosiddetto muso lungo, caratteristica tipica dei tapiri.

Nella sua carriera ne avrebbe consegnati oltre 1300. Le reazioni alle sue consegne sono spesso imprevedibili: c’è chi accetta la statuetta vantandosi di averla vinta, chi tenta di sottrarsi senza rilasciare dichiarazioni e chi manifesta reazioni violente ai danni del giornalista. Valerio Staffelli, peraltro, ha anche recitato in alcuni film di successo:” Kamikazen – Ultima notte a Milano” e “Nirvana” di Gabriele Salvatores. Appare inoltre nel video di “Viva la mamma”, brano di Edoardo Bennato.

La bellissima moglie di Valerio Staffelli

Fin qui la carriera di Valerio Staffelli. Ma, dicevamo, sapete che ha anche una famiglia bellissima? A cominciare dalla figlia. Classe 1998, Rebecca è la figlia del celebre Valerio Staffelli e di Matilde Zarcone. I tre formano una famiglia molto unita, che spesso si mostra anche sui social.

Non solo Rebecca. Anche mamma Matilde è stata famosa. E’ stata un volto noto della televisione negli anni ’80. In quel periodo, infatti, Matilde Zarcone è stata una valletta di “Buona Domenica”, tv show molto noto in quegli anni e che all’epoca era condotto da Lorella Cuccarini e Marco Columbro. Dopo la fine di questa esperienza televisiva, la stessa ha deciso però di allontanarsi dai riflettori per dedicarsi alla famiglia.

I due si sono infatti conosciuti negli anni ’90 nel corso della festa di compleanno di Nicola Berti, calciatore dell’Inter. I due, quindi, hanno superato i 25 anni di unione. Hanno dato al mondo due figli: Riccardo, nel 1996, e Rebecca, nel 1998, che è diventata una famosa influencer ed è attualmente legata a un ex volto di “Uomini e donne”.