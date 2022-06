Viaggiare non è mai stato così economico | Ecco come ottenere gli sconti su alberghi, aerei e molto altro

Sconti fino al 30%. Coinvolti i principali vettori di viaggio, ma anche le strutture ricettive. Ecco come risparmiare per le vacanze

Sconti e agevolazioni su prodotti, manifestazioni sportive, culturali e di intrattenimento, ma anche su attività di formazione e orientamento professionale, quali ad esempio i progetti di formazione gratuita di Garanzia Giovani: la Carta Giovani Nazionale riunisce tutto questo in un unico strumento virtuale.

Pensata per ragazze e ragazzi dai 18 ai 35 anni residenti in Italia, può essere usata anche nei Paesi europei associati al programma Youth Card EYCA. La Carta giovani nazionale nasce per sostenere i ragazzi, ma costituisce un vantaggio anche per le loro famiglie così come per i venditori di beni e servizi che aderiscono all’iniziativa.

Si può usare direttamente dall’App IO, disponibile gratuitamente sia per iOS che per Android autenticandosi con la propria identità digitale Spid. È un’iniziativa della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, cui Anpal ha partecipato con le informazioni sul programma europeo Garanzia Giovani.

Ecco gli sconti

Dalla carta si potrà accedere velocemente anche alle informazioni su Garanzia Giovani. Inoltre si troveranno agevolazioni e sconti per biglietti per teatri, cinema e spettacoli dal vivo, biglietti di viaggio, servizi di car sharing e mobilità. Ma anche servizi di telefonia e accesso a internet, abbonamenti a piattaforme di intrattenimento.

E poi la cultura: libri, pubblicazioni, audiolibri, ebook, biglietti per musei, mostre, eventi culturali, aree archeologiche e parchi naturali. E lo sport: utilizzo di circuiti e strutture per attività sportive, ricreative e formative, soggiorno in strutture ricettive, accesso a strutture per la salute e il benessere psicofisico.

Ecco qualche esempio di scontistica riservata ai giovani. Per quanto concerne il settore turistico, il risparmio può andare dal 5 al 30%. Prenotando in strutture legate a Federalberghi lo sconto è del 5%. Flixbus prevede invece lo sconto del 15%, mentre Italo si spinge fino al 30%. Interessanti poi gli sconti di Grimaldi Lines per raggiungere Sardegna e Sicilia, oppure Grecia, Tunisia e Spagna: un risparmio del 12% sul prezzo base del biglietto.

Ma non finisce qui, perché Costa Crociere prevede uno sconto del 10%. Sconto che sale al 15% viaggiando con Ita Airwais, la compagnia di bandiera. Ma sono previsti anche sconti sulla piattaforma Airbnb o acquistando i prodotti in vendita nei punti Autogrill.

La Carta può essere scaricata direttamente dall’App IO, disponibile gratuitamente sia per iOS che per Android, con l’identità digitale Spid.